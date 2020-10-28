南市環檢警打擊汙染 黃偉哲：對惡質汙染行為決不寬貸

環保犯罪層出不窮，台南市以環檢警結盟方式打擊犯罪，從去年到目前，移法偵辦70件、109人，並有部分已遭起訴。市長黃偉哲強調，要為後代子孫留下淨土，捍衛環境，對於惡質汙染行為決不寬貸。

台南市環保局表示，近2年破獲多起重大環境汙染犯罪案件，如去年被起訴的某不鏽鋼公司將產出的汙泥及集塵灰等事業廢棄物掩埋廠區後方空地、某電鍍廠偷排廢水、某鐵皮屋地下工廠排放廢氣等，都是非常成功的合作案例。

去年關廟有電鍍廠偷排廢水，稽查人員為了掌握偷排廢水的不法行為，費時2個月蒐證監控，其間業者不斷更換偷排頻率，稽查員經常從傍晚到凌晨埋伏，在最關鍵的一刻，夜間冒險從廠後3米高的山壁躍下，查獲違法偷排電鍍廢水的證據。

西港區某鐵皮屋工廠被環保局勒令停工，卻仍偷偷作業中，環警去年聯合查獲業者的鹼洗槽加熱作業中，嚴重排放汙染物，也移送法辦。

另麻豆區有不鏽鋼公司將汙泥、集塵灰掩埋自家土地內，環檢警聯合稽查並採樣，發現土壤所含重金屬總鉻、六價鉻濃度均超過管制標準值，屬有害事業廢棄物，已移送並起訴，另請求依廢棄物清理法最高罰金1500萬元處分。