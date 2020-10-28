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墨西哥紙藝職人巧作亡靈節皮納塔 提醒駕駛遠離酒駕

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

每年的11月1、2日是墨西哥的「亡靈節」，家家戶戶擺起祭壇，準備蠟燭、萬壽菊，迎接逝者回家，在這洋溢著繽紛色彩的「骷髏頭嘉年華」節慶，台南市警六分局邀請墨西哥紙藝職人「皮納塔王子瑞奇Ricky」出任防酒駕代言人，透過其巧手紙藝與祭壇，用墨西哥人豁達的生死觀，提醒駕駛人遠離酒駕，珍愛生命。

Ricky王思勤從事墨西哥紙藝創作已有12年的資歷，這項名為「皮納塔」創作，是一種紙糊容器，內裝滿糖果於節慶或生日宴會中，讓人用棍棒打擊共同分享拾起糖果的喜悅。他創作的拉丁風格「皮納塔」非常多元，有秘魯娃娃、墨西哥娃娃、南美洲富裕之神、墨西哥塔可餅、各式骷髏頭等，其中最為經典者莫過於華麗骷髏花花公主(Catrina)與花花公子(Catrin)。

墨西哥有一句俗諺「Hay mas tiempo que vida」，意為「死亡是生命之追憶」，因此，台南市警六分局於亡靈節前夕，搭配Ricky的巧手，拉丁風格紙藝與祭壇，透過墨西哥獨有的黑色幽默，提醒駕駛人切勿酒後開車、珍惜生命。

南警六分局提醒，今年3月酒精鎖新法上路，因酒駕再犯、酒駕致人重傷死亡、酒駕拒測而被吊銷駕照駕駛人，都要安裝酒精鎖，曾因酒駕吊銷駕照者，未依規定使用酒精鎖駕車或代吹酒精鎖者最高罰1萬2000元。

警方指出，酒駕是害人害己行為，不僅須面對法律責任，所造成的後果更讓人遺憾終生，指定駕駛或多運用代叫計程車，才能避免酒駕成為道路上的隱形殺手。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警六分局於亡靈節前夕，搭配Ricky的巧手，拉丁風格紙藝與祭壇，透過墨西哥獨有的黑色幽默，提醒切勿酒後駕車。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局於亡靈節前夕，搭配Ricky的巧手，拉丁風格紙藝與祭壇，透過墨西哥獨有的黑色幽默，提醒切勿酒後駕車。記者邵心杰／翻攝
Ricky從事墨西哥「皮納塔」紙藝創作已有12年的資歷，創作各式紙糊容器，內裝滿糖果於節慶或生日宴會中，讓人用棍棒打擊共同分享拾起糖果的喜悅。圖／翻攝自Ricky臉書
Ricky從事墨西哥「皮納塔」紙藝創作已有12年的資歷，創作各式紙糊容器，內裝滿糖果於節慶或生日宴會中，讓人用棍棒打擊共同分享拾起糖果的喜悅。圖／翻攝自Ricky臉書
台南市警六分局邀請墨西哥紙藝職人Ricky出任防酒駕代言人，透過其巧手紙藝與祭壇，用墨西哥人豁達的生死觀，提醒駕駛人遠離酒駕，珍愛生命。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局邀請墨西哥紙藝職人Ricky出任防酒駕代言人，透過其巧手紙藝與祭壇，用墨西哥人豁達的生死觀，提醒駕駛人遠離酒駕，珍愛生命。記者邵心杰／翻攝

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