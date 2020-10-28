聽新聞
test
0:00 / 0:00
銅鑼灣書店「政治性」潑漆案 3嫌鞠躬道歉求緩刑
男子鄭啟龍、曾士峰、曾士晟疑不滿香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基來台募款，結夥前往書店潑漆，依強制等多罪起訴。台北地院今天開庭，3人認罪，起身鞠躬向林道歉，全案辯結，法官訂11月18日宣判。
林榮基今年4月來台開設書店，4月25日先被2名男子以紅漆潑灑臉部、身體，檢警調查，潑漆的是兄弟檔曾士晟、曾士峰，犯後拍下犯案過程傳給鄭啟龍，隨即逃往高雄市，3人全被緝捕到案，依毀損、強制、傷害、公然侮辱罪起訴。
台北地院今天開庭，3人採認罪策略，辯稱是表達政治性言論，盼從輕量刑，鄭啟龍、曾士峰、曾士晟甚至從被告席起身、鞠躬向林榮基道歉；辯護律師替3人求情，表示3人犯後態度良好，建請法官判他們拘役刑即可，或宣告緩刑。
林榮基的委任律師則說，鄭啟龍3人犯後變裝躲避查緝，還辯稱有言論自由，並不是真心認罪，如果只是判緩刑或易科罰金之刑，類似的事件還會再發生，建議法官判他們6月以上有期徒刑，以追懲不法犯行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言