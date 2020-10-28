銅鑼灣書店「政治性」潑漆案 3嫌鞠躬道歉求緩刑

男子鄭啟龍、曾士峰、曾士晟疑不滿香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基來台募款，結夥前往書店潑漆，依強制等多罪起訴。台北地院今天開庭，3人認罪，起身鞠躬向林道歉，全案辯結，法官訂11月18日宣判。

林榮基今年4月來台開設書店，4月25日先被2名男子以紅漆潑灑臉部、身體，檢警調查，潑漆的是兄弟檔曾士晟、曾士峰，犯後拍下犯案過程傳給鄭啟龍，隨即逃往高雄市，3人全被緝捕到案，依毀損、強制、傷害、公然侮辱罪起訴。

台北地院今天開庭，3人採認罪策略，辯稱是表達政治性言論，盼從輕量刑，鄭啟龍、曾士峰、曾士晟甚至從被告席起身、鞠躬向林榮基道歉；辯護律師替3人求情，表示3人犯後態度良好，建請法官判他們拘役刑即可，或宣告緩刑。