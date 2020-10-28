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桃園埤塘給水門遭破壞偷水 竟是幹部監守自盜

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

水情吃緊，桃竹苗二期作物停灌，各給水門自16日起上鎖，由中央及地方政府統一調度，未料桃園昨傳出有給水門遭破壞取水，桃園市警察局長陳國進今天在市政會議上報告，是桃園管理處工作站劉姓班長監守自盜，劉男到案坦承破壞鎖頭以灌溉自家農田，市長鄭文燦說，監守自盜依法辦理，並請農業單位注意未來民間收購稻米情形。

農田水利署桃園管理處所轄桃園大圳10-4號池昨發現，給水門遭人破壞鎖鏈並設置抽水設備自行取水，警察局長陳國進說，此案由大園分局新坡派出所受理，管理處人員發現給水塔鍍鋅蓋板的鎖頭被剪斷，疑似有人從池塘內取水，循線掌握為工作站劉姓班長所為，劉坦承犯案已經完成筆錄，由管理處提告毀損，另涉竊盜則函送地檢署。

鄭文燦說，給水門上鎖是為防止農民取水，結果演變為班長自己取水的違法事件，依法處理，至於石門水庫蓄水率緩步回升至50.05%，代表停灌等節水措施有效果，指示農業單位掌握30日受理停灌補償截止是否順利，由於農民不一定會剷除既有二期作物，可能會另找水源來灌溉，未來收割不得繳公糧，將由民間收購，也要密切注意。

桃園市政府今天市政會議在會中進行抗旱應變專案報告，持續盤點各項抗旱節水資源與計畫，經發局長郭裕信說，已在市府官網成立抗旱專區，建置備用水源、省水撇步及水庫水位資訊，會持續更新網頁內容，民眾也可下載水務局建置的「水情看桃園」APP，一手掌握桃園水情，另環保局也已完成65口工業抗旱井水質檢測，11月出爐。

郭也提到，水務局將於11月3日在桃園北區水資源回收中心進行取水演練，另已經完成龜山公所備用水井與Qwater聯合淨水測試，後續將於11月4日進行取水演練，還有1-4號埤塘水回抽作業，日前試抽運轉成功，北水局建議水質檢測無虞，會再安排演練。

鄭文燦表示，各項演練都繼續按計畫進行，目前石門水庫水位有回升是好事，不過若水情狀況持續不佳，明年一期稻作可能須停灌休耕，農委會預計12月公告，也請農業單位密切注意。

農田水利署桃園管理處所轄桃園大圳10-4號池昨發現給水門遭人破壞鎖鏈並設置抽水設備自行取水。圖／農田水利署桃園管理處提供
農田水利署桃園管理處所轄桃園大圳10-4號池昨發現給水門遭人破壞鎖鏈並設置抽水設備自行取水。圖／農田水利署桃園管理處提供
市長鄭文燦今天主持市政會議，聽取抗旱應變專案報告。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天主持市政會議，聽取抗旱應變專案報告。記者張裕珍／攝影
農田水利署桃園管理處所轄桃園大圳10-4號池昨發現給水門遭人破壞鎖鏈並設置抽水設備自行取水。圖／農田水利署桃園管理處提供
農田水利署桃園管理處所轄桃園大圳10-4號池昨發現給水門遭人破壞鎖鏈並設置抽水設備自行取水。圖／農田水利署桃園管理處提供

缺水 抗旱 石門水庫

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