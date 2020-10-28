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「70好幾老巫婆」 歌后劉燕燕羞辱演員郭美珠判拘40日

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

本名劉碧華的台語歌后劉燕燕被歌仔戲演員郭美珠提告誹謗，官司未了，法院開庭時，劉女再罵郭女「賤人」、「下地獄」、「70好幾的老巫婆」，再被訴誹謗罪；台北地院審理，依2個公然侮辱罪判劉女應執行拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

劉燕燕七０、八０年代主唱台語歌曲「為錢賭性命」、「攏是為著你」等走紅，成為當代的台語歌后；郭美珠演員出身，是「李如麟歌仔戲團」主要演員，有「台灣阿姐」之稱

劉燕燕曾自爆年輕時與桃園李姓角頭生子，因兒子認祖歸宗不成仰藥輕生；劉燕燕輕生獲救，向媒體爆料是在郭美珠勸誘下「設局」才仰藥，郭女提告，劉女刑事被判拘役35日，確定，民事判要賠郭女30萬元。

此案法院開庭時，劉燕燕、郭美珠在台北地院狹路相逢，劉女連續以不雅詞彙羞辱郭女，又被郭女提告公然侮辱罪。

判決書說，劉燕燕2018年10月2日下午5時在台北地院刑事第4法庭出庭，接受訊問完畢離去，在法庭外沿途以「賤人」、「下地獄」、「不得好死」辱罵郭美珠。

2019年7月4日下午2、3時許，劉燕燕在台北地院刑事第1法庭接受訊問時，再辱罵同庭應訊的郭美珠是「70好幾的老巫婆」、「下地獄」、「不夠大牌」，郭美珠提告，檢察官將劉燕燕依公然侮辱罪起訴。

法院審理，劉燕燕否認犯行，就辱郭美珠「70好幾的老巫婆」辯稱，因為郭美珠已70多歲，她也60幾歲，所以才講這些話，至於「巫婆」部分劉女辯解，巫婆也有「好的巫婆」等，辯詞未被法官接受，法官認為，劉女不尊重他人名譽法益，依法判決。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

公然侮辱

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