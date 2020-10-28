寄血衣警告香港經貿辦事處勿傷港人 林致宇無罪確定

教育部課程審議委員會委員林致宇不滿香港政府處理反送中手段，去年寄裝有冥紙、血衣和信函的包裹到香港經濟貿易文化辦事處，黃姓辦事處行政主任拆開包裹後報警，台北地檢署依恐嚇公眾罪嫌起訴。台北地院認為這是林的「政治性言論」，不構成恐嚇公眾罪的「惡害」，判他無罪；檢方上訴，高等法院今駁回上訴確定。

香港經貿辦事處（HKETCO）當時有7名香港員工，8名我國員工，另有1名聘用司機。台北市警信義分局去年8月6日接獲辦事處報案，指接獲可疑包裹，警方採集包裹內相關證物、調查後，通知林致宇到案說明。

包裹內的信函一開頭寫道「這只是一件油漆做成的血衣，但在元朗事件當中，香港人所流的血不止如此。而這些冥紙雖然看起來可能很可怕，但港警所射擊的各種子彈、催淚彈、警黑勾結，香港人的恐懼遠超過如此。」，文末警告「HKETCO所有職員的個人資料都已經被國際知名的網路駭客竊取，我認為你們在收到這只文件後，應該要明白事情的嚴重性，以確保HKETCO所有職員在台灣的自身安危。」

林致宇表示，港警在反送中事件中傷害抗爭者，還有人因此死亡，他出於公益動機才寄這份包裹，希望激起輿論注意，達到監督制衡、傳達給香港方面的效果。

林說，冥紙和血衣雖有警告、不吉利的意涵，但信中他已說明這是象徵性意義的道具，信件內容最末段是自身就當時社會氛圍和抗爭者情緒觀察，揣測、推論台灣人將可能對香港經貿辦事處有什麼行為，寄信目的是想譴責暴力，讓社會更和平。

台北地院認為，包裹中雖有用油漆製成的「血衣」、冥紙，但信件中明確表示冥紙與血衣代表香港人遭港警鎮壓而傷亡的象徵意涵，文中也抒發個人對香港政府未能捍衛民主自由、一國兩制、甚或打擊新聞媒體與醫療人員的不滿，屬於林對公共事務、國際人權的意見表達。

北院也認為信函缺乏林致宇與國際知名駭客集團相識、取得了辦事處職員個資的證據，難以證明構成恐嚇公眾罪。北院指出，言論自由是人民基本權利，能促使多元社會正常發展、實踐民主社會應有價值，受憲法保障，但應省思相關作為、手段是否妥適，會否轉化為仇恨姓言論。