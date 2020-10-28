快訊

台鐵新市-永康傳鋼軌裂縫19公分 延誤2小時多

台灣空防迫切危機：中共殲-10戰鬥機對台海均勢的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷竊不成持刀性侵熟睡的女看護 色狼遭判關10年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

有多項前科的男子蔡孟修4年前多次闖入彩券行、超市行竊，他某日在檜木店偷竊不成，見一名女外籍看護工在睡覺，持刀性侵女看護得逞，一審依竊盜、妨害性自主等罪判刑12年，二審改判10年徒刑，另有1年徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡2016年10月15日凌晨5時許，頭戴面罩遮掩，闖入一家檜木店，在櫃檯搜刮財物未果，只見女看護獨自在房間內睡覺，色慾薰心，持水果刀逼女看護替他口交遭拒，他動手打女看護巴掌，再拖去褲子性侵女看護得逞。

另外，蔡同年月多次穿戴漁夫帽、全罩式面罩、手套，闖入餐廳、超市、彩券行和加油站偷竊，拿走刮刮樂、運動彩券投注單、現金等。

法院審理時，蔡曾否認犯行，但女看護下體和內褲採驗精液斑，均和蔡的DNA相符，且女看護證稱菜性侵後，還拿刀逼她去廁所沖洗，看她洗完後蔡才離開。

法院認為，蔡正值青壯年有謀生能力，卻恣意行竊，還不顧女看護意願性侵，手段惡劣；一審依加重強制性交、竊盜等罪判刑12年，二審改判10年，另得易科罰金部分，判刑1年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

性侵

延伸閱讀

少女被栽贓校園行竊後又遭網友性侵 遲於1年後才提告

捨極重度身心障礙少年逃家 看護工涉遺棄起訴

涉性侵仍在審　B.A.P金力燦回歸才一天又爆出酒駕

「妳女兒我一定弄到」男恐嚇性侵按摩女與老闆娘得逞

相關新聞

20年資深優良教師竟是狼師 強制猥褻國小女童判4年10月

台南曾獲「20年資深優良教師獎」的國小老師張博勝於去年3月底遭人本基金會踢爆，被控2017年至2018年間對其任職國小女...

新冠肺炎打擊犯罪 調查局長：查扣兩億六千萬片假口罩

調查局今天舉辦線上新冠肺炎相關犯罪國際研習營，局長呂文忠表示，疫情發生後，調查局主要偵辦犯罪重點在於假口罩囤積，總共偵辦...

寄血衣警告香港經貿辦事處勿傷港人 林致宇無罪確定

教育部課程審議委員會委員林致宇不滿香港政府處理反送中手段，去年寄裝有冥紙、血衣和信函的包裹到香港經濟貿易文化辦事處，黃姓...

偷竊不成持刀性侵熟睡的女看護 色狼遭判關10年定讞

有多項前科的男子蔡孟修4年前多次闖入彩券行、超市行竊，他某日在檜木店偷竊不成，見一名女外籍看護工在睡覺，持刀性侵女看護得...

女病患隆鼻變歪鼻控整形名醫黃慧夫涉過失 檢方不起訴

台大整形外科醫師黃慧夫，今年遭一名鍾姓女病患指控2017年支付33萬元動隆鼻手術卻失敗，被整成歪鼻，提告詐欺、偽造文書等...

金盛吸金11億 4人收押

高雄「金盛集團」涉招攬用美金投資操作外匯吸金，稱每月固定紅利，拉下線有獎金；一年九個月後付不出利息，檢調接獲投資人控訴，...

1條爛路 曝光地政員貪汙案

「一條爛路查出涉貪公務員！」雲林縣政府地政處承辦農水路的陳姓和張姓技士，涉嫌長期接受廠商招待喝花酒、賄賂，經雲林地檢署1...

高雄酒駕警丟飯碗 分局長記過

高雄六龜警分局警員謝國楨日前酒駕自撞，是今年高雄市警察酒駕第六起，高雄市長陳其邁震怒，要求對肇事警員記兩大過免職，從重懲...

執行署拍賣會11月3日登場 主打「愛家」狂推林口平價宅

法務部行政執行署新北分署將在11月3日進行拍賣，這次除了小資族最愛的陽信商銀、南山人壽等股票，板橋區新巨蛋豪宅、三重區樓...

男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

今年2月新冠肺炎疫情延燒，在桃園市租屋的李姓男子居家檢疫期間4度違規外出「趴趴走」，遭桃園市府重罰100萬元拒繳，法務部...

高市警酒駕2大過免職 警局長劉柏良解釋

高雄市警察局六龜分局一個月連傳出2起警員酒駕案件，讓市長陳其邁震怒，要記酒駕警員2大過免職，還指六龜分局長李崇偉要負起責...

掏空36億出3000萬保金「不成比例」 法官：張綱維續押

遠東航空公司董事長張綱維掏空36億元羈押，法官日前裁定以8000萬元現金、2000萬元律師人保交保，張籌不出錢；法官昨天...

熱門新聞

高雄左營斑馬線突塌 驚現長寬3公尺坑洞

袁惟仁跌倒住進加護病房 院方：家屬不希望外界打擾

衝鋒槍自裁檢警前所未見 用來自轟的長槍今曝光

前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

影／新莊轎車不明原因擦撞5車 6人送醫1無呼吸心跳急救中

男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。