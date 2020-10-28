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偷竊不成持刀性侵熟睡的女看護 色狼遭判關10年定讞
有多項前科的男子蔡孟修4年前多次闖入彩券行、超市行竊，他某日在檜木店偷竊不成，見一名女外籍看護工在睡覺，持刀性侵女看護得逞，一審依竊盜、妨害性自主等罪判刑12年，二審改判10年徒刑，另有1年徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，蔡2016年10月15日凌晨5時許，頭戴面罩遮掩，闖入一家檜木店，在櫃檯搜刮財物未果，只見女看護獨自在房間內睡覺，色慾薰心，持水果刀逼女看護替他口交遭拒，他動手打女看護巴掌，再拖去褲子性侵女看護得逞。
另外，蔡同年月多次穿戴漁夫帽、全罩式面罩、手套，闖入餐廳、超市、彩券行和加油站偷竊，拿走刮刮樂、運動彩券投注單、現金等。
法院審理時，蔡曾否認犯行，但女看護下體和內褲採驗精液斑，均和蔡的DNA相符，且女看護證稱菜性侵後，還拿刀逼她去廁所沖洗，看她洗完後蔡才離開。
法院認為，蔡正值青壯年有謀生能力，卻恣意行竊，還不顧女看護意願性侵，手段惡劣；一審依加重強制性交、竊盜等罪判刑12年，二審改判10年，另得易科罰金部分，判刑1年；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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