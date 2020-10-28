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女病患隆鼻變歪鼻控整形名醫黃慧夫涉過失 檢方不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台大整形外科醫師黃慧夫，今年遭一名鍾姓女病患指控2017年支付33萬元動隆鼻手術卻失敗，被整成歪鼻，提告詐欺、偽造文書等罪。台北地檢署今年9月間依罪嫌不足不起訴，鍾女又加告一條過失傷害罪，檢察官調查後，認為無法證明歪鼻與黃有關，今再度不起訴黃。

黃慧夫11年前在亞東醫院任職時，替車禍受傷的少年動手術，少年術後自行轉院，卻發現右腿缺血性壞死而截肢保命，黃慧夫被控業務過失致重傷罪，一審判無罪，二審改判4月徒刑。

他受限修法前刑事訴訟法規定，不得上訴第三審，因此有罪定讞；相關法條被大法官宣告違憲後，立法院已修法，而黃慧夫提出多家醫院的鑑定報告，前年聲請再審獲准。台灣高等法院開啟再審，歷經一年多時間審理，去年12月19日判黃慧夫無罪確定。

黃慧夫官司纏訟期間還經歷了八仙塵爆，當天他剛好是留守醫師，替20名急診傷患動手術。他曾經在民間司法改革基金會影片中提到，因為有罪判決毀了他的前途，更直說「在台灣當醫生豬狗不如」、「在台灣千萬不要當醫生」等語。

鍾姓女病患指控，去年3月間，黃慧夫幫她動隆鼻手術，她前後付33萬元，結果最後一次手術失敗，黃把她的鼻頭做歪。她今年6月間去高雄找了許姓整形名醫看診，他開立診斷證明書，指出她鼻軟骨受壓迫、疼痛、外觀歪斜。她認為黃施作手術涉有過失。

檢察官傳喚許姓醫師作證，他證稱鍾女鼻子確實有歪掉的狀況，也在她鼻中取出卡麥拉隆鼻使用的矽膠填充物。不過，由於鍾女在找自己看診前，曾找過數名整形醫師動刀，且術後已有時日，也可能是外力造成的，鼻子裡的填充物不一定與黃慧夫有關。

檢察官調查後，認為黃慧夫詐欺、偽造文書均罪嫌不足，今年9月間給予不起訴處分。至於過失傷害罪部分，檢方認為偵查結果無須傳喚被告，已足認為所告事實嫌疑不足，因此沒傳喚黃慧夫出庭，今逕為不起訴處分。

台大整形外科醫師黃慧夫，今年遭一名鍾姓女病患指控2017年支付33萬元動隆鼻手術卻失敗，被整成歪鼻，提告涉過失傷害罪。台北地檢署調查後，認為無法證明歪鼻與黃有關，給予黃不起訴處分。圖／本報資料照。
台大整形外科醫師黃慧夫，今年遭一名鍾姓女病患指控2017年支付33萬元動隆鼻手術卻失敗，被整成歪鼻，提告涉過失傷害罪。台北地檢署調查後，認為無法證明歪鼻與黃有關，給予黃不起訴處分。圖／本報資料照。

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