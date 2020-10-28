新冠肺炎打擊犯罪 調查局長：查扣兩億六千萬片假口罩

調查局今天舉辦線上新冠肺炎相關犯罪國際研習營，局長呂文忠表示，疫情發生後，調查局主要偵辦犯罪重點在於假口罩囤積，總共偵辦13件案子，查扣2億六千萬片假口罩；假訊息部分蒐報約1400多件，這些案件的偵辦，對世界各國來講，都是很重要犯罪偵辦經驗的分享。

法務部長蔡清祥表示，新冠肺炎疫情已造成人們生命與經濟的重大損失，遺憾的是在如此艱難的時刻，仍有不肖份子利用疫情謀取不法利益、製造社會動亂，為了安定社會秩序，各國執法人員在此時更需要加強合作，共同戰勝疫情所帶來的挑戰。

調查局與美國在台協、日本台灣交流協會今天上午於遠企飯店，共同主辦「2020全球合作暨訓練架構（GCTF）－新冠肺炎相關防制國際研習營」，共同研討打擊疫情相關犯罪及假訊息。

本次研習營著重檢視我國及美、日、澳洲重要防疫實績及打擊疫情相關犯罪與假訊息執法成果，邀請38國執法人員線上參與，擴大全球關切議題的合作面向。

今天會議由調查局長呂文忠主持，參加官員包括法務部長蔡清祥、外交部次長田中光、外國代表包括美國在台協會副處長谷立言、日本台灣交流協會副代表橫地晃：澳洲駐台辦事處代表高戈銳。