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20年資深優良教師竟是狼師 強制猥褻國小女童判4年10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南曾獲「20年資深優良教師獎」的國小老師張博勝於去年3月底遭人本基金會踢爆，被控2017年至2018年間對其任職國小女童強制猥褻共10罪，台南地院各處3年8月徒刑，應執行4年10月徒刑，可上訴。

張博勝案爆發後，監察院介入調查後指出，張任教20多年，涉犯性侵害或性騷擾32件，受害人數達31人、不當體罰9件，受害29名學生、違法在家補習，多名校長、導師等教育人員知悉卻未依法通報或延遲通報及處理。，監察院今天通過高鳳仙所提調查報告，糾正台南市政府教育局、那拔國小、新市國小，要求議處前校長林信宏、主任許崑泉相關人員的違失。

因此，監察院7月完成調查報告，糾正台南市政府教育局、那拔、新市國小相關人員等人知悉學生遭性侵害、性騷擾或遭體罰，但均未依法通報及處理的重大違失。

檢警調查，張以班導師身分，2017年到2018年對女童強制猥褻達數十次，案發後女童神情有異，經母親詢問後，去年3月到奇美醫院就診，發現女童有創傷壓力症候群，這起案情才被揭露。

人本教育基金會去年揭露張博勝涉性侵及性騷擾女學生，經深入訪查，陸續發現10多名受害學生，且張師犯行可能長達20年，並橫跨2校，而學校人員很早就知道事情，卻沒有及時通報，令人髮指。

檢方指出，張涉及多起案件，但部分案件因年代久遠，相關被害人及犯罪事證有待釐清，仍由檢察官調查中。因此，檢方對張對未滿14歲女子犯強制猥褻罪起訴，共有10名被害人，台南地院審理後認1人成立，共10罪，各處3年8月徒刑，應執行4年10月徒刑，可上訴。其餘9人罪證不足，判無罪。

人本教育基金會去年揭露張博勝涉性侵及性騷擾女學生，經台南地院審理，張女童強制猥褻共10罪，各處3年8月徒刑，應執行4年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
人本教育基金會去年揭露張博勝涉性侵及性騷擾女學生，經台南地院審理，張女童強制猥褻共10罪，各處3年8月徒刑，應執行4年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

猥褻 性侵 監察院

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