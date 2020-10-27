執行署拍賣會11月3日登場 主打「愛家」狂推林口平價宅

法務部行政執行署新北分署將在11月3日進行拍賣，這次除了小資族最愛的陽信商銀、南山人壽等股票，板橋區新巨蛋豪宅、三重區樓店將繼續下殺底價，並新推出林口仁愛路一段上的「双子星社區」平價好宅，歡迎民眾踴躍投標。

新北分署此次拍賣以「愛家」為主題，除了拍賣常客的陽信商銀、板信商銀、華泰銀行及南山人壽等公司零股，同時新增讓家更有品味的紫晶球、鹽燈、紫晶洞等擺飾品，及可當傳家寶的春帶彩玉鐲、紫羅蘭玉珮等物品，動產拍賣會將從上午9時開放進行參觀，歡迎民眾親臨現場競標。

新北分署指出，當日下午3時將在12樓拍賣室拍賣29筆不動產，其中三重區中正南路的新樓店已來到第三拍，今年10月亮相的板橋新巨蛋社區豪宅底價再減380萬元進行第二拍，這次更強力推薦首登場的林口區仁愛路一段「双子星社區」次頂樓物件，主建物34.5坪且配有平面車位的平價好宅，位於林口舊街及仁愛路商圈，步行2分鐘可達傳統市場，車流順暢8分鐘即可上林口交流道。