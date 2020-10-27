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男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

今年2月新冠肺炎疫情延燒，在桃園市租屋的李姓男子居家檢疫期間4度違規外出「趴趴走」，遭桃園市府重罰100萬元拒繳，法務部行政執行署桃園分署拘提李男後，地院裁定管收3月今天到期釋放，該分署今天下午表示，執行官在李男管收期間一再疏導下，李男辦理65期分期繳款，並離開管收所之後，立即先繳納1.2萬元部分頭期款表達償付意願。

桃園分署指出，李姓男子設籍新北市八里，他在桃園市租屋生活，今年2月底他從中國大陸廈門返台，依規定居家檢疫14天，他卻4度違反規定外出「趴趴走」，市府開罰100萬元，李男拒繳、亦不出面，該分署今年7月28日拘提到案，聲請地院裁定後，在桃園監獄守所附設管收所管收3個月，至今天中午期滿釋放。

桃園分署主任執行官黃有文表示，李姓男子在桃監管收所管收3個月期間，執行官先後10次前往探視進行疏導，李男後來表明不願再被管收，同意將百萬罰款分65期分期繳清，李男原想在管收期間先交頭期款2萬元，無奈家人、朋友無人願意援手，繳交2000多元後無力再繳，直到今天下午離開管收所後，籌到1萬2000元繳納，後續每期須按時繳納1萬5000元，如果連續未繳，該署不排除第2次強制管收。

李姓男子（左二）今年2月居家檢疫4度違規外出「趴趴走」，又拒繳100萬元罰款，法務部行政執行署桃園分署拘提管收3月今天釋放，李男辦理分期繳款償付罰款。記者曾增勳／翻攝
李姓男子（左二）今年2月居家檢疫4度違規外出「趴趴走」，又拒繳100萬元罰款，法務部行政執行署桃園分署拘提管收3月今天釋放，李男辦理分期繳款償付罰款。記者曾增勳／翻攝

居家檢疫 新冠肺炎

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