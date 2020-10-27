男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

今年2月新冠肺炎疫情延燒，在桃園市租屋的李姓男子居家檢疫期間4度違規外出「趴趴走」，遭桃園市府重罰100萬元拒繳，法務部行政執行署桃園分署拘提李男後，地院裁定管收3月今天到期釋放，該分署今天下午表示，執行官在李男管收期間一再疏導下，李男辦理65期分期繳款，並離開管收所之後，立即先繳納1.2萬元部分頭期款表達償付意願。

桃園分署指出，李姓男子設籍新北市八里，他在桃園市租屋生活，今年2月底他從中國大陸廈門返台，依規定居家檢疫14天，他卻4度違反規定外出「趴趴走」，市府開罰100萬元，李男拒繳、亦不出面，該分署今年7月28日拘提到案，聲請地院裁定後，在桃園監獄守所附設管收所管收3個月，至今天中午期滿釋放。