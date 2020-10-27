移民署破獲非法仲介集團 搜出600萬元現金

移民署新北市專勤隊今天破獲非法仲介集團，媒介印尼失聯移工給急需外籍看護的家庭，並收取高額仲介費用。警方起出帳冊、派工單與新台幣600萬元，依違反就服法移送北檢。

移民署新北市專勤隊今天發布新聞表示，日前會同新北市府新莊警察分局及新北市政府勞工局，在新莊區民宅查獲「老闆娘」非法仲介集團。

移民署說，這個非法集團負責人為陳姓女子，陳女為台灣人，她藉由印尼籍仲介，媒合在台灣失聯或想打黑工的同鄉，重新找到雇主。

移民署說，這些印尼仲介下線甚至剝削自己的同鄉，居間媒合抽取佣金、層層剝削。某些非法雇主每月支付「老闆娘」的看護費用，竟高達新台幣4至5萬元不等，當中，遭仲介抽佣高達每月數千至數萬元。

移民署說，「老闆娘」集團因派工快速、旗下失聯移工中文流利、配合度高，吸引許多急需照護需求的家庭，等不及2至3個月申請期，願意鋌而走險支付高額仲介費用，聘僱擔任家庭看護。

移民署說，仲介集團以通訊軟體LINE，及網路刊登廣告招攬生意，鎖定許多雇主，看護收費甚至高於合法外籍看護，集團藉此賺取暴利。

移民署與警方收網時，於陳姓女子家中當場搜扣到帳冊、派工單、新台幣600萬元現金，全案以違反就業服務法等罪嫌，將陳女移送台北地檢署偵辦。將10名雇主移由新北市府勞工局裁罰。

至於被查獲的失聯移工，則送往宜蘭收容後，已經遣返回印尼。

移民署呼籲，不是收費高的外籍看護就合法，聘僱合法外籍看護需一定流程及時間，切勿輕信來路不明仲介及廣告。聘僱新住民及外籍看護時，應核對居留證及依親戶籍資料正本，並拍照存證自保。