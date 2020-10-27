捨極重度身心障礙少年逃家 看護工涉遺棄起訴

新北一名印尼籍女看護，明知其照顧的男童有極重度身心障礙且生活無法自理，卻未依約定接送少年放學，逃家失聯，今天新北地檢署依遺棄罪起訴。

起訴指出，女看護前年11月受雇照顧少年，依照顧契約規定，其每天下午3時應至雇主住處附近的便利商店等校車、接少年放學，但她去年4月22日離家逃逸，導致受照顧的少年下車之後無人照顧，獨自在便利商店門口待了好一陣子，因此被控遺棄。

事發後，女看護對遺棄犯行避重就輕，但因為少年母親指證歷歷，加上交工確認單和契約影本等物證，說法未被採信。

檢方調查，少年下車地點雖然是便利商店門口，但案發當下，現場無其他人對少年有「照護義務」，因此認定女看護涉犯遺棄罪，並依兒少法規定建請法院加重其刑。