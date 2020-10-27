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高雄輕軌二階陷回扣疑雲報導 高市府提告捍衛名譽

中央社 / 27日綜合報導

媒體報導「高雄輕軌二階陷回扣疑雲、傳收4.5億元中飽私囊」。市府捷運局今天駁斥不實報導並委律師向高雄地檢署對溏風報傳媒提出加重誹謗罪的刑事告訴，以捍衛市府名譽。

捷運局發布新聞稿指出，溏風報傳媒日前於公開網路媒體刊載標題為「高雄輕軌二階陷回扣疑雲、傳收4.5億元中飽私囊」的報導，未敘明消息來源，也未善盡查實責任，逕以「媒體爆料」指稱高雄輕軌二階工程有收取工程回扣的情事，是不實及不負責任的報導，捷運局譴責及澄清。

捷運局長吳義隆表示，環狀輕軌是高雄市重大交通建設，捷運局辦理工程採購案，依循採購法等相關法令，以公平、公正、公開原則辦理。溏風報傳媒未經查實，於網路媒體刊載報導，還用「媒體爆料」等言詞不實指稱的標題，經網路媒體公開刊載、傳播，散布，使社會大眾誤認高雄輕軌二階工程有收取工程回扣新台幣4.5億元的貪污情事，毀損市府名譽，也造成民眾對市府團隊的不信任。

捷運局指出，上午已委請律師向高雄地檢署對媒體提出加重誹謗罪的刑事告訴，以正視聽並捍衛捷運局的名譽。

溏風報傳媒負責人林新凱接受中央社記者電話訪問表示，這則新聞是溏風報傳媒的記者根據台灣時報109年10月19日頭版新聞所撰寫，現在面臨高市府提告，將會和律師研商如何因應。

高雄輕軌 回扣

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