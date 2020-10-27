高市警酒駕2大過免職 警局長劉柏良解釋

高雄市警察局六龜分局一個月連傳出2起警員酒駕案件，讓市長陳其邁震怒，要記酒駕警員2大過免職，還指六龜分局長李崇偉要負起責任，今天下午警察局長劉柏良赴市府討論，不僅確定將酒駕警員記大過2次免職外，分局長也被加重記過1次。

今天下午2點時，高市警察局長劉柏良到市府討論懲處，市警局在4點多時公布，將謝員一次記兩大過免職，直屬長官茂林所長加重記過2次、六龜分局長加重記過1次。

劉柏良解釋，依據警察人員駕車安全考核實施要點中的第9條規定，得衡量事實情節，酌予加重或減輕處分；謝員過去也曾酒駕，是累犯，加上這次酒駕肇事，雖是撞到車輛，但考量若是撞到民眾，後果難以設想。

劉柏良說，更何況這次謝員酒測值高達1.2毫克，已達爛醉狀態，再經媒體連日報導，嚴重影響警察執法人員身分及形象。他強調，近來高雄市警局5年來，只要員警酒駕酒測值超過1mg，判刑後都能易科罰金，難以彰顯嚇阻作用。

本月6日時，六龜警分局萬山所前所長才因酒駕發生擦撞車禍遭到拔官，沒想到日前六龜分局又傳出茂林分駐所謝姓警員酒駕，酒測值高達1.2毫克；一個月內2起警員酒駕案件，重創警方形象。