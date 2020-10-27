快訊

翻車、斷軌…台鐵出包出不完 監委要查

共機天天來擾！運8遠干機遭我驅離 國防部首公布畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掏空36億出3000萬保金「不成比例」 法官：張綱維續押

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

遠航董事長張綱維（中）。圖／本報資料照片
遠航董事長張綱維（中）。圖／本報資料照片

遠東航空公司董事長張綱維掏空36億元羈押，法官日前裁定以8000萬元現金、2000萬元律師人保交保，張籌不出錢；法官昨天開調查庭，張盼降保為3000萬元，台北地院認保金與犯罪所得不成比例，今天裁定張自本月30日起延長羈押2月。

裁定指出，張綱維昨天除對犯偽造私文書罪坦承不諱，對其他犯行仍否認犯罪，以目前審理進度而言，犯罪嫌疑仍屬重大；今年7月30日裁定張有羈押，原因及必要性還是存在，為確保日後審理程序進行，張有繼續羈押的必要。

裁定說，張綱維雖稱願意提供3000萬元保證金，並由律師出1000萬元保證書、再由有資力之人出1500萬元保證書，可擔保不逃亡，不過，依起訴事實，他所支配的犯罪所得達30億元以上，遠東航空公司受損害龐大。

此外，張綱維迄未與被害人和解、賠償被害人損失，仍保有犯罪所得，所犯罪最輕本刑是7年以上有期徒刑，考量犯罪情節、所生危害、生活狀況、經濟狀況、逃亡之可能，日前裁定他提供8000萬元保證金、加上辯護人劉煌基律師出2000萬元之保證書可停止羈押。

不過，張綱維只願提供3000萬元保證金加上2500萬元的人保保證書，相關擔保金額與犯罪所得不成比例，保金不能對他形成強制力，也不足以替代羈押處分，裁定張綱維應自2020年10月30日起延長羈押2月。

遠東航空 張綱維

延伸閱讀

雲林地政科員受招待喝花酒交保 檢方抗告成功被羈押

台南婦人涉嫌殺死女兒 法官裁定羈押

張綱維一億元具保停押尚未辦理 北院訂26日開庭

遠航張綱維 准1億元交保

相關新聞

前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

總統府前資政徐立德6年前與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，...

掏空36億出3000萬保金「不成比例」 法官：張綱維續押

遠東航空公司董事長張綱維掏空36億元羈押，法官日前裁定以8000萬元現金、2000萬元律師人保交保，張籌不出錢；法官昨天...

租魚塭養魚私接管偷自來水 男吃上竊盜官司吐232萬

新北市55歲孫姓男子2017年4月起，在觀音區龐姓女子承租一處魚池，經營魚塭養魚，當年8月間，他將魚塭外鐵皮屋旁水表前的...

石木欽告司法院長北院沒照程序走 高院撤北院駁回裁定

前公務員懲戒委員會委員長石木欽自訴司法院長許宗力、大法官呂太郎、司法院政風處處長沈明倫誣告，但遭台北地院裁定駁回，石不服...

高雄酒駕警丟飯碗兩大過免職 分局長記過

高雄市六龜警分局茂林分駐所警員謝國楨日前酒駕自撞，這是今年高雄市警察酒駕的第六起，市長陳其邁震怒，要求警察局對肇事警員記...

警察新制服爆廠商綁標 法院：工程會誤認不當協助關連

警政署花費10億元採購警察新制服，未得標廠商日月星申訴後，公共工程委員會認定5家廠商違反政府採購法相關規定，廠商提告訴訟...

安排民代會面違國安法 暨南大學台灣校友會執行長判7月

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平被訴引介軍職人員、立委與廣東省人民政府台灣事務辦公室官員見面，法院審理傅未出庭，審判中被通緝，台北地院今天依違反國安法判李宛平有期徒刑1年，另依違反兩岸人民關係條例、偽造文書2罪判李宛平應執行有期徒刑7月，得科罰金。可上訴。

涉挪回饋金買酒及茶葉送禮 高雄前民政局長緩起訴

高雄前市長陳菊時期的民政局長張乃千等人，遭控前年以贈送社福團體名義，動撥台電的「促進電力開發協助金」採購酒品、茶葉，實際...

陳其邁嚴懲酒駕警 酒駕防制團體給予肯定

高雄市六龜分局本月發生2起員警酒駕事件，高雄市長陳其邁今撂重話，要求懲處從嚴、從速，繼此前要求對酒駕員警記2大過免職，今...

遠航客機672萬賣不成 調降為540萬下月再賣

遠東航空董事長張綱維涉犯刑事犯罪，羈押禁見，法官裁定交保，他覓保無著；遠航欠稅費9600多萬元未繳，客機被查扣；行政執行...

兒子性騷擾女網友媽媽加入戰局 批女網友說謊

陳男去年底以交流化妝、角色扮演邀女網友小紅至他的住處，假裝為她調整衣服，突以雙手抓掐她的胸部，一審依違反性騷擾防治法將他...

補習班狼師針孔偷拍如廁 女生揭惡行檢方起訴

桃園市桃園區一家高中補習班林姓班主任自2016年6月至12月間，在補習班女廁天花板偷裝針孔攝影機，偷拍多名女學生如廁、更...

熱門新聞

警界「鄭秀文」身高182公分 金城分局首位女分局長

51歲捷運警休假返鄉探親 疑主動脈剝離搶救不治

開老闆友人的700萬「快樂波特」自撞公車亭 駕駛先溜後到案

袁惟仁跌倒住進加護病房 院方：家屬不希望外界打擾

衝鋒槍自裁檢警前所未見 用來自轟的長槍今曝光

影／新莊轎車不明原因擦撞5車 6人送醫1無呼吸心跳急救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。