掏空36億出3000萬保金「不成比例」 法官：張綱維續押

遠航董事長張綱維（中）。圖／本報資料照片

遠東航空公司董事長張綱維掏空36億元羈押，法官日前裁定以8000萬元現金、2000萬元律師人保交保，張籌不出錢；法官昨天開調查庭，張盼降保為3000萬元，台北地院認保金與犯罪所得不成比例，今天裁定張自本月30日起延長羈押2月。

裁定指出，張綱維昨天除對犯偽造私文書罪坦承不諱，對其他犯行仍否認犯罪，以目前審理進度而言，犯罪嫌疑仍屬重大；今年7月30日裁定張有羈押，原因及必要性還是存在，為確保日後審理程序進行，張有繼續羈押的必要。

裁定說，張綱維雖稱願意提供3000萬元保證金，並由律師出1000萬元保證書、再由有資力之人出1500萬元保證書，可擔保不逃亡，不過，依起訴事實，他所支配的犯罪所得達30億元以上，遠東航空公司受損害龐大。

此外，張綱維迄未與被害人和解、賠償被害人損失，仍保有犯罪所得，所犯罪最輕本刑是7年以上有期徒刑，考量犯罪情節、所生危害、生活狀況、經濟狀況、逃亡之可能，日前裁定他提供8000萬元保證金、加上辯護人劉煌基律師出2000萬元之保證書可停止羈押。

不過，張綱維只願提供3000萬元保證金加上2500萬元的人保保證書，相關擔保金額與犯罪所得不成比例，保金不能對他形成強制力，也不足以替代羈押處分，裁定張綱維應自2020年10月30日起延長羈押2月。