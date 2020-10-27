石木欽告司法院長北院沒照程序走 高院撤北院駁回裁定

前公務員懲戒委員會委員長石木欽自訴司法院長許宗力、大法官呂太郎、司法院政風處處長沈明倫誣告，但遭台北地院裁定駁回，石不服而抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定，發回北院。

石木欽認為許宗力等3人意圖讓他受懲戒處分，在調查報告上動手腳，再送交司法院人事審議委員會，使人審會決議將他移送監察院，控許等人涉犯刑法公務員登載不實、誣告罪嫌。

台北地院裁定指出，最高檢察署2014至2016年接獲檢舉，指佳和實業董事長翁茂鍾說石木欽曾關說法官，前特偵組分案偵辦後，轉交台北地檢署續查；北檢雖查無犯罪事證簽結，但監聽顯示有司法官行為失當，全案函轉司法院處理。

北院裁定指出，北檢調查報告明載「石木欽接受翁茂鍾不當飲宴」、「石木欽與翁茂鍾在最高法院不當接觸」、「石木欽數次買進翁經營公司的股票」六項疑點，司法院比對翁的記事本，發現石從1996至2013年與翁見面145次，包括單獨見面77次、被招待42次、高爾夫球敘12次，翁還在記事本寫下，見面與訴訟有關。

根據翁茂鍾的記事本，司法院懷疑石木欽多次在最高法院與翁茂鍾見面，替翁引見最高法院庭長，且石與翁從2013年12月8日至2016年4月6日，直接通聯57次。石木欽在與翁茂鍾有關的「應華案」更一審期間，也與翁通聯29次，2014年石就任台灣高等法院院長時，仍與翁密集聯繫。

裁定書指出，司法院也調查石木欽、妻子、長子、次子相關資金紀錄，發現石家人確實購買翁茂鍾開設公司的股票並且獲利，司法院對石展開調查有所憑據，因此裁定自訴案駁回。

不過高等法院認為北院收案後，從沒開庭訊問石木欽，遍閱全卷，也沒有任何調查的紀錄，就引用石主張登載不實的調查報告內容，直接認許宗力等3人犯罪嫌疑不足，而依刑事訴訟法第326條第3項裁定駁回自訴，於法不合。

高院認為，沒有傳石木欽來問，難以認為對自訴人已踐行同法條第1項必要的訊問、調查程序，未賦予自訴人及自訴代理人說明和補正的機會，因此裁定無從維持。