高雄酒駕警丟飯碗兩大過免職 分局長記過

高雄市六龜警分局茂林分駐所警員謝國楨日前酒駕自撞，這是今年高雄市警察酒駕的第六起，市長陳其邁震怒，要求警察局對肇事警員記兩大過免職，從重懲處才能產生更大的警惕力道。高雄市警察局、市府人事處等今持續開會討論處分，包括六龜分局茂林分駐所長高鑽調鳳山分局，並加重記過兩次。肇事警員謝國楨調林園分局，謝再犯公共危險罪，記兩大過免職。六龜分局長李崇偉加重記過一次。

記兩大過免職等同剝奪工作權，警察局、市府人事處等對此審慎討論，以免處分站不住腳引起議論。陳其邁表示，今年前幾件警察酒駕行政處分記一大過，顯然無法產生嚇阻效果，酒駕案件持續發生，「只記一大過，不是我無法接受，是老百姓無法接受」。

警察局長劉柏良說，目前警政署規定是警察酒駕記一大過，若情節嚴重影響警譽可記兩大過，他可以理解市長認為警察酒駕要從嚴處分的思考，也會朝此方向徹底防處警察酒駕事件再發生。

陳其邁說，社會對酒駕行為深惡痛絕、零容忍，更何況警察身為執法者，三令五申要求不能知法犯法，還是有警察心存僥倖，太不自重，若不自愛就必須付出代價。

陳其邁今天市政會議後談及警察酒駕一事，他說，酒駕謝姓警員是累犯，8年前已有一次酒駕紀錄，被列為輔導對象，同樣錯誤再犯第二次，且這次酒精濃度高達1.2毫克，幾乎是處於半夢半醒、神智不清狀態，身為執法人員做最壞示範，「你今天酒駕1.2，你有何立場去取締酒駕民眾，自己都無法以身作則」