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警察新制服爆廠商綁標 法院：工程會誤認不當協助關連

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

警政署花費10億元採購警察制服，未得標廠商日月星申訴後，公共工程委員會認定5家廠商違反政府採購法相關規定，廠商提告訴訟；台北高等行政法院認為，日月星參與採購案第一階段不合格，台銀維持原決標結果無誤，工程會未詳查日月星對於決標結果並無利害關係，復誤認5家廠商採用台覲所提供布料有不當協助關聯，判申訴審議判斷關於決標結果部分撤銷，可上訴。

判決指出，警政署去年4月18日警察制服全面換新裝，2017年7月27日先自行招標辦理服裝設計、打樣與製作樣衣的前階段設計案，由台覲公司得標並完成，警政署再洽請台銀採購部代辦後階段採購案，於2018年3月31日公告招標，6月20日開標。

含日月星在內共有19家廠商投標，招標機關先行辦理第一階段規格標審查，續於7月13日辦理第二階段價格標開標且於當日決標。第一組得標廠商計8家，第二組得標廠商計7家。

日月星開發公司參與採購案，關於第一階段規格標審查結果，被台銀採購部通知規格標審查結果為不合格。日月星不服審查結果，提出異議後，也不服異議處理結果。

日月光又因不服決標結果，提出異議後，也不服台銀採購部異議處理結果，遂向工程會申訴。工程會經調查審認後發現，包含全家福在內5家均採用台覲公司所提供的布料參與採購案，已造成不公平競爭。

復未經台銀採購部同意，故違反政府採購法等規定，應不予決標事由。以申訴審議判斷決議「關於決標結果部分，原異議處理結果撤銷；關於審標、開標部分，申訴駁回；其餘申訴不受理。」

全家福、齊虹實業、喬凱、名恒、華承國際貿易等5家廠商，不服申訴審議判斷中「關於決標結果部分，原異議處理結果撤銷」部分，分別對工程會提起行政訴訟；日月星則對台銀提告，請求法院撤銷優的實業等5家廠商決標資格。

法院認為，日月星爭取該採購案時，第一階段規格標審查結果就已不合格，不得參加第二階段價格標，更不可能有決標資格，因此，日月星對決標結果並無利害關係，欠缺權利保護必要，工程會接獲日月星申訴，應為不受理決定，卻仍實體審究，難認合法。

警察制服採購的布料規格具「普遍性」，市場上有多家廠商可提供，除本案5家廠商，優的實業等5家廠商未使用台覲布料也得標，可見台覲布料並不會增加競爭優勢，況日月星投標時，規格也是使用台覲布料，其申訴立論基礎顯然矛盾。

法院指出，新制服在2017年12月底設計完成，隔年1月召開說明座談會，並於3月辦理招標事宜，設計規格早公告週知，縱使台覲參與設計，也已無競爭優勢，並無利益衝突或不公平競爭問題，判申訴審議判斷關於決標結果部分撤銷。

至於日月星提告部分，法院認為，台銀以原處分一通知規格標審查結果為不合格，並駁回其異議，於法並無不合；另以原處分二維持優的實業等5家公司決標資格，因日月星規格標審查結果為不合格，已確定不得參加第二階段價格標開標或取得決標資格。

後續決標結果的適法性並無影響日月星權利或法律上利益，故其所訴已欠缺即受確認判決的法律上利益，且優的實業等5家公司與台覲間並無不當協助關連。因此，日月星確認違法的訴訟聲明均無理由，應予駁回。

警政署花費10億元採購警察新制服，未得標廠商日月星申訴後，公共工程委員會認定5家廠商違反政府採購法相關規定。全家福等5廠商提告，台北高等行政法院日前判申訴審議判斷關於決標結果部分撤銷，可上訴。圖／本報資料照
警政署花費10億元採購警察新制服，未得標廠商日月星申訴後，公共工程委員會認定5家廠商違反政府採購法相關規定。全家福等5廠商提告，台北高等行政法院日前判申訴審議判斷關於決標結果部分撤銷，可上訴。圖／本報資料照

制服 警察

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