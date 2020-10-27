快訊

曝袁惟仁跌倒撞頭原因 二姊：昏迷指數從3進步到6~7

新莊重大車禍！轎車擦撞5車 6人送醫1人無呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安排民代會面違國安法 暨南大學台灣校友會執行長判7月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平被訴引介軍職人員、立委與廣東省人民政府台灣事務辦公室官員見面，法院審理傅未出庭，審判中被通緝，台北地院今天依違反國安法、兩岸人民關係條例罪判李宛平應執行有期徒刑7月，得科罰金。可上訴。

傅文齊、李宛平被檢舉引介台人與大陸官員會面，調查局監聽長達10年，去年發動偵查，但2人辯稱「只是和大陸人士吃飯」。

不過，檢調蒐證查出，已故立委劉文雄、立委助理、地方政府議員都曾被傅文齊、李宛平安排與大陸官方人士會面，2人還與化名「小吳」、「唐副」的大陸人頻繁聯繫，另引介10多名學生到大陸讀書，有供述證據指，2人收取10多萬元的介紹費，檢察官2019年8月起訴他們。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

國安法

延伸閱讀

大陸駐日大使：中日已走出低谷 重回正軌

科技聚寶 智慧慢老／跨域打造智慧長照創新解方

正修科大校友柯約瑟出書分享成功法則 版稅全捐了

國安法通過後 六名退伍軍人涉案遭追繳退休俸

相關新聞

前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

總統府前資政徐立德6年前與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，...

石木欽告司法院長北院沒照程序走 高院撤北院駁回裁定

前公務員懲戒委員會委員長石木欽自訴司法院長許宗力、大法官呂太郎、司法院政風處處長沈明倫誣告，但遭台北地院裁定駁回，石不服...

高雄酒駕警丟飯碗兩大過免職 分局長記過

高雄市六龜警分局茂林分駐所警員謝國楨日前酒駕自撞，這是今年高雄市警察酒駕的第六起，市長陳其邁震怒，要求警察局對肇事警員記...

警察新制服爆廠商綁標 法院：工程會誤認不當協助關連

警政署花費10億元採購警察新制服，未得標廠商日月星申訴後，公共工程委員會認定5家廠商違反政府採購法相關規定，廠商提告訴訟...

安排民代會面違國安法 暨南大學台灣校友會執行長判7月

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平被訴引介軍職人員、立委與廣東省人民政府台灣事務辦公室官員見面，法院審理傅...

涉挪回饋金買酒及茶葉送禮 高雄前民政局長緩起訴

高雄前市長陳菊時期的民政局長張乃千等人，遭控前年以贈送社福團體名義，動撥台電的「促進電力開發協助金」採購酒品、茶葉，實際...

陳其邁嚴懲酒駕警 酒駕防制團體給予肯定

高雄市六龜分局本月發生2起員警酒駕事件，高雄市長陳其邁今撂重話，要求懲處從嚴、從速，繼此前要求對酒駕員警記2大過免職，今...

遠航客機672萬賣不成 調降為540萬下月再賣

遠東航空董事長張綱維涉犯刑事犯罪，羈押禁見，法官裁定交保，他覓保無著；遠航欠稅費9600多萬元未繳，客機被查扣；行政執行...

兒子性騷擾女網友媽媽加入戰局 批女網友說謊

陳男去年底以交流化妝、角色扮演邀女網友小紅至他的住處，假裝為她調整衣服，突以雙手抓掐她的胸部，一審依違反性騷擾防治法將他...

補習班狼師針孔偷拍如廁 女生揭惡行檢方起訴

桃園市桃園區一家高中補習班林姓班主任自2016年6月至12月間，在補習班女廁天花板偷裝針孔攝影機，偷拍多名女學生如廁、更...

高雄金盛集團涉誆美金賺匯差 2年吸金11億受害人破千

高雄「金盛集團」3年前起涉招攬用美金投資，基金經理人會操作外匯，每月將有3%至7%紅利，拉下線還有獎金，甚至吸引另件馬勝...

胎兒撐破輸卵管孕婦喪命 醫師疏忽判入獄還得賠816萬

婦產科醫師蘇繼鴻10年前沒發現鄭姓女病患子宮外孕，見鄭女劇烈腹痛幾近休克、心悸、嘔吐，只打止吐針就讓她回家，未開立轉診單...

熱門新聞

警界「鄭秀文」身高182公分 金城分局首位女分局長

51歲捷運警休假返鄉探親 疑主動脈剝離搶救不治

開老闆700萬「快樂波特」自撞公車亭 駕駛先溜後到案

袁惟仁跌倒住進加護病房 院方：家屬不希望外界打擾

電商平台驚見「過期嘉明」 買家竟5顆星評價：實貨優良

持衝鋒槍朝友人住家開槍 警察抓人他已飲彈自盡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。