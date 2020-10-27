安排民代會面違國安法 暨南大學台灣校友會執行長判7月

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平被訴引介軍職人員、立委與廣東省人民政府台灣事務辦公室官員見面，法院審理傅未出庭，審判中被通緝，台北地院今天依違反國安法、兩岸人民關係條例罪判李宛平應執行有期徒刑7月，得科罰金。可上訴。

傅文齊、李宛平被檢舉引介台人與大陸官員會面，調查局監聽長達10年，去年發動偵查，但2人辯稱「只是和大陸人士吃飯」。