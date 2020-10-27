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涉挪回饋金買酒及茶葉送禮 高雄前民政局長緩起訴
高雄前市長陳菊時期的民政局長張乃千等人，遭控前年以贈送社福團體名義，動撥台電的「促進電力開發協助金」採購酒品、茶葉，實際上卻用於其他送禮交際；高雄地檢署認定涉犯公務員登載不實文書罪，處張乃千、駱姓副局長、宋姓科長、洪姓股長緩起訴，各須繳國庫1萬至6萬元不等，全案高雄高分檢駁回再議確定。
檢廉查出，張乃千（49歲）、駱姓副局長（61歲）、自治行政科宋姓科長（55歲）及洪姓股長（35歲），明知動支申撥台電的促進電力開發協助金，要在特定運用範圍並如實核銷，2018年4月23日，洪姓股長簽辦小額採購「擬購買酒品禮盒贈予小港區長青團體」，採購酒品禮盒80份，每份1200元、共9萬6000元，還檢附從網路抓取的社福團體名冊，經過逐級核章、決行通過，但向廠商購買後，並沒送給名冊中的團體。
宋姓科長、洪姓股長之後又為了局內辦理活動、飲宴等需求，同年5月2日，以相同手法簽辦小額採購「擬購買茶葉禮盒贈予湖內及岡山區運動團體」，品項為茶葉禮盒96份，每份1000元、共計9萬6000元，檢附網路抓取的社福團體名冊，同樣經過逐級核章、決行，向廠商購買後也未贈予該團體。
檢廉、調獲報展開偵辦，傳喚相關人員到案說明，張乃千等4人承認挪用台電的款項；檢察官范家振今年8月偵結全案，認定此非公款，將貪汙部分不起訴，但涉有公務員登載不實文書罪嫌，考量4人坦承犯行有悔悟，應當知警惕不會再犯，給緩起訴處分，條件為緩起訴確定後8個月內，張乃千應繳國庫6萬、駱姓副局長繳3萬、宋姓科長繳1萬、洪姓股長繳1萬，另皆要參加法治講座1場。
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