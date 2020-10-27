前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

總統府前資政徐立德6年前與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，高等法院二審判准兩人離婚，案件在最高法院審理中；陳怡伶向法院聲請輔助宣告，認為徐大腦退化無法表達自身意思，台北地院駁回聲請，可抗告。

89歲徐立德曾任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政，元配劉勤生2009年過世。2013年6月，當時82歲的徐立德與47歲的陳姓女音樂家結婚，一度傳為美談。

陳女聲請主張，徐立德結婚後，無法勝任大部分家事，生活起居均由她協助，且醫師曾提及徐立德大腦退化，至今有4、5年之久，大腦退化恐加劇。

陳女認為，雙方離婚訴訟開庭時，徐立德已經無法表達內心想法，需要律師在旁提醒、誘導，可見徐的身體狀況不佳，嚴重至影響意思表達，聲請輔助宣告，並選定由她擔任輔助人。

法官認為，徐立德在離婚調解庭、訴訟庭均親自出席，並明確表達離婚之意，更提出聲明書表示沒有受輔助宣告的必要、接受鑑定意願。

再者，徐立德年紀超過80歲，聽力、記憶和表達難免不足，雖記不清楚分居的時間點，但清楚雙方分居4年多，認為徐仍可以清楚表達自身意思，無需受輔助宣告，因此駁回陳女的聲請。

而徐2016年向台北地院訴請離婚，徐主張和陳女結婚後，因生活習慣、價值觀差異，他自2015年初即搬離兩人住處。2016年8月，陳女與父母爭執而怪罪他，當年底陳女因婚前私事在媒體上曝光出現自殘行為，以此為情緒勒索，他年歲已高難承受，因此訴請離婚。一審認為徐提出的理由，尚未構成無法維持婚姻的重大事由，駁回他的要求。

高院認為，徐立德與陳女2016年4月後就沒再同居，分居初期雙方雖仍有互動，但同年8月起，陳女怪罪徐立德建議處理她和父母的方式不當心生怨懟，還嘲諷徐將因無須扶養她而感到歡欣，雙方婚姻出現破綻。陳女又因父母向媒體批露婚前私事大受打擊，並揚言再次自殘，年邁的徐立德「不堪驚擾」，讓徐更無維持婚姻意願。