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陳其邁嚴懲酒駕警 酒駕防制團體給予肯定
高雄市六龜分局本月發生2起員警酒駕事件，高雄市長陳其邁今撂重話，要求懲處從嚴、從速，繼此前要求對酒駕員警記2大過免職，今再要求警局下午前完成對六龜分局長的處分。對此，台灣酒駕防制社會關懷協會今發新聞稿表示肯定。
本月6日，高雄市六龜分局萬山派出所吳姓前所長酒駕發生擦撞車禍，23日又傳出六龜分局茂林分駐所警員酒駕自撞，分局原對該警員記一大過及調職處分，但陳其邁要求記兩大過免職。今再要求下午前，完成對六龜分局長的行政處分。
台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪表示，肯定陳其邁貫徹「酒駕零容忍」的市政治理措施。協會上屆立院酒駕防制修法遊說過程，即不斷主張軍警公教人員特別要知法守法，不容知法犯法酒駕，凡酒駕涉及公共危險罪者，應予重懲。
台灣酒駕防制社會關懷協會也要求行政院從嚴增修「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」。並於2018年底邀警消代表參與酒駕防制活動 ，向社會共勉達成2019年零酒駕目標，但遺憾2019年初，警消人員即酒駕而紛紛破功。
台灣酒駕防制社會關懷協會表示，根據警政署的資料顯示，高雄市酒駕傷亡人數一直是居全國前茅，警員酒駕更時有所聞，陳喬琪說，在陳其邁重視下，高雄市的酒駕防制應有很大的進步空間。
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