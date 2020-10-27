遠航客機672萬賣不成 調降為540萬下月再賣

遠東航空董事長張綱維涉犯刑事犯罪，羈押禁見，法官裁定交保，他覓保無著；遠航欠稅費9600多萬元未繳，客機被查扣；行政執行署台北分署上月標672萬元底價法拍客機，未能成交，依法客機降底價，訂540萬元，下月3日下午3時將於全國舉辦「123聯合拍賣會」時再拍賣。

據了解，已有製片公司詢問買下飛機當作影片拍攝道具的可能性，台北分署今天說，想要出手買入的民眾不要再猶豫。

下月3日拍賣的除了遠航的航空器外、另有名牌包、首飾、太陽眼鏡與生活雜貨等動產及多筆不動產進行拍賣及變賣。

台北分署說，拍賣會場將變賣具收藏價值的「積家萬年空氣鐘」，空氣鐘因靜謐、典雅的設計，常成為瑞士總統饋贈外賓的御品，享有「瑞士國寶」美譽，變賣價為7萬5000元，此外，另有Dior、Ted Baker等多款名牌包，美國、歐洲進口手鍊、耳環、墜飾，以及多次造成搶購的太陽眼鏡。