快訊

直播／新冠疫苗臨床試驗變嚴格？ 食藥署出面說明

願賭服輸！謝龍介跳河了 要NCC中天案緊急煞車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠航客機672萬賣不成 調降為540萬下月再賣

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

遠東航空董事長張綱維涉犯刑事犯罪，羈押禁見，法官裁定交保，他覓保無著；遠航欠稅費9600多萬元未繳，客機被查扣；行政執行署台北分署上月標672萬元底價法拍客機，未能成交，依法客機降底價，訂540萬元，下月3日下午3時將於全國舉辦「123聯合拍賣會」時再拍賣。

據了解，已有製片公司詢問買下飛機當作影片拍攝道具的可能性，台北分署今天說，想要出手買入的民眾不要再猶豫。

下月3日拍賣的除了遠航的航空器外、另有名牌包、首飾、太陽眼鏡與生活雜貨等動產及多筆不動產進行拍賣及變賣。

台北分署說，拍賣會場將變賣具收藏價值的「積家萬年空氣鐘」，空氣鐘因靜謐、典雅的設計，常成為瑞士總統饋贈外賓的御品，享有「瑞士國寶」美譽，變賣價為7萬5000元，此外，另有Dior、Ted Baker等多款名牌包，美國、歐洲進口手鍊、耳環、墜飾，以及多次造成搶購的太陽眼鏡。

不動產部分，台北分署說，本次拍賣標的有坐落於台北市、新北市的土地44筆及建物4筆，屬於投資、自用兩相宜的物件，也歡迎民眾屆時到場投標或採通訊投標方式應買。

要法拍的積家萬年空氣鐘。圖／台北分署提供
要法拍的積家萬年空氣鐘。圖／台北分署提供
要法拍的遠航客機。圖／台北分署提供
要法拍的遠航客機。圖／台北分署提供

遠航 拍賣會 遠東航空

延伸閱讀

張國煒逆勢操作…三原因

台北分署再度拍賣遠航客機 底價降為540萬元

張綱維一億元具保停押尚未辦理 北院訂26日開庭

遠航張綱維 准1億元交保

相關新聞

遠航客機672萬賣不成 調降為540萬下月再賣

遠東航空董事長張綱維涉犯刑事犯罪，羈押禁見，法官裁定交保，他覓保無著；遠航欠稅費9600多萬元未繳，客機被查扣；行政執行...

東聲唱片求償 高院判Under Lover仍須賠124萬分潤

以「癡情玫瑰花」走紅的團體Under Lover，被經紀公司東聲唱片控片面終止合約，求償2千萬違約金，台北地院去年判成員...

涉挪回饋金買酒及茶葉送禮 高雄前民政局長緩起訴

高雄前市長陳菊時期的民政局長張乃千等人，遭控前年以贈送社福團體名義，動撥台電的「促進電力開發協助金」採購酒品、茶葉，實際...

前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

總統府前資政徐立德6年前與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，...

陳其邁嚴懲酒駕警 酒駕防制團體給予肯定

高雄市六龜分局本月發生2起員警酒駕事件，高雄市長陳其邁今撂重話，要求懲處從嚴、從速，繼此前要求對酒駕員警記2大過免職，今...

兒子性騷擾女網友媽媽加入戰局 批女網友說謊

陳男去年底以交流化妝、角色扮演邀女網友小紅至他的住處，假裝為她調整衣服，突以雙手抓掐她的胸部，一審依違反性騷擾防治法將他...

補習班狼師針孔偷拍如廁 女生揭惡行檢方起訴

桃園市桃園區一家高中補習班林姓班主任自2016年6月至12月間，在補習班女廁天花板偷裝針孔攝影機，偷拍多名女學生如廁、更...

高雄金盛集團涉誆美金賺匯差 2年吸金11億受害人破千

高雄「金盛集團」3年前起涉招攬用美金投資，基金經理人會操作外匯，每月將有3%至7%紅利，拉下線還有獎金，甚至吸引另件馬勝...

胎兒撐破輸卵管孕婦喪命 醫師疏忽判入獄還得賠816萬

婦產科醫師蘇繼鴻10年前沒發現鄭姓女病患子宮外孕，見鄭女劇烈腹痛幾近休克、心悸、嘔吐，只打止吐針就讓她回家，未開立轉診單...

一條「爛路」...揭發了雲林地政員貪汙醜聞

雲林檢調暗中追查雲林縣政府地政處兩名涉貪科員已長達1年多，最近才收網，除兩名科員，5名涉嫌賄賂的廠商1人也被收押，其餘4...

「妳女兒我一定弄到」男恐嚇性侵按摩女與老闆娘得逞

男子蘇明全去年和一名按摩女性交易後，傳訊恐嚇性侵按摩女的女兒，「女兒我一定要想辦法弄上床幹到」，又揚言弄死按摩女的兒子，...

台中精機未向經濟部申請 販賣戰略高科技貨給伊朗被訴

經濟部管制特定戰略性科技貨品輸往伊朗及北韓，知名的台中精機廠股份有限公司未向經濟部申請核發「戰略性高科技貨品」輸出許可證...

熱門新聞

警界「鄭秀文」身高182公分 金城分局首位女分局長

51歲捷運警休假返鄉探親 疑主動脈剝離搶救不治

開老闆700萬「快樂波特」自撞公車亭 駕駛先溜後到案

袁惟仁跌倒住進加護病房 院方：家屬不希望外界打擾

持衝鋒槍朝友人住家開槍 警察抓人他已飲彈自盡

蘆洲校園驚傳墜樓 11歲女童從2樓掉落送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。