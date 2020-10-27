兒子性騷擾女網友媽媽加入戰局 批女網友說謊

陳男去年底以交流化妝、角色扮演邀女網友小紅至他的住處，假裝為她調整衣服，突以雙手抓掐她的胸部，一審依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日，檢察官認陳男的媽媽以傳訊息方式騷擾小紅，基至在網路上稱小紅說謊，提起上訴，二審認這是陳男的媽媽所為，無法歸咎於陳男，將全案駁回。不訴上訴。

一審判決指出，陳男與小紅為網友關係。他於去年11月6日下午，以交流化妝、角色扮演為由，邀約小紅至位於中市區他的居所。趁小紅於居所房間內試穿衣服時，假意為她調整衣服而乘小紅不及抗拒之際，突然以雙手直接抓掐小胸部約1 、2秒，以此方式對小紅性騷擾，經她報警處理。

法官審酌，陳男假借為小紅調整衣服為由，趁她不及抗拒之際，以雙手觸摸她的胸部，缺乏對於女性身體自主權尊重、使被害人心理蒙上遭性騷陰影，且被害人不願與他商談和解意願，遂判處拘役50日。

檢察官以陳男雖承認犯行，除無意與小紅和解外，事後試圖聯繫或網路言論，造成小紅精神上受騷擾，顯毫無悔意，並引用小紅上訴理由，即陳男讓他母親以傳訊息方式騷擾小紅，陳母一直要求小紅打電話給她，甚至在網路上稱小紅口說謊言，請求撤銷原判決，另為適當判決。