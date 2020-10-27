高雄金盛集團涉誆美金賺匯差 2年吸金11億受害人破千
高雄「金盛集團」3年前起涉招攬用美金投資，基金經理人會操作外匯，每月將有3%至7%紅利，拉下線還有獎金，甚至吸引另件馬勝集團吸金案受害人加入，但僅隔1年9月就付不出利息。高雄地檢署獲報後，5天前指揮搜索，並聲押王姓負責人等4人獲准，初步查出吸金超過11億元、至少1000多人受害。
檢調查出，金盛集團實際負責人王姓男子（45歲）及相關幹部，2017年1月起在高雄市、臺南市等地一帶廣辦投資說明會，佯稱集團在香港的「JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司」擁有香港證監會核發、可為客戶提供資產管理的「金融九號牌照」，投資後可取得外匯保證金交易平台「MT4」帳戶，再藉由基金經理人操作外匯交易的點差，以及經營外匯經紀商手續費獲利。
金盛集團宣稱，會員用3000美元至30萬美元不等（約台幣8萬5000元至850萬元）為1單位，每月可獲得3%至7%紅利，另用常見多層次的傳銷手法，招待海外旅遊、拉下線可獲得高額推薦獎金；由於集團有成員曾是馬勝集團吸金案成員，也稱在金盛投資10萬美元以上（約台幣285萬），可贖回先前在馬勝的IGC股票持股。
不過2018年10月間，金盛集團就付不出利息，緊接著宣布公司倒閉，投資人向王姓男子追討，王卻稱已遭公司幹部捲款而逃，才轉而向檢調報案。
高雄地檢署本月22日指揮高雄市調查處、調查局北機站，到王的豪宅等12處執行搜索，扣到439萬多元、BMW的8系列跑車、Can-Am Spyder RT Limited重型機車等，還有金條、金飾、名貴精品數個等物，傳喚被告及證人13人到案。
檢調清查，從2017年1月間至2018年10月止，至少1000多人受害，集團吸金總額超過11億5800萬元，全案依違反銀行法非銀行經營收受存款業務、多層次傳銷法經營違法多層次傳銷事業、加重詐欺偵辦。
檢方認為，王姓男子等人沒交代實情，王與集團執行長兼旗下金盛環球及金陽環球司負責人張姓男子（52歲）都持墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索等外國護照，訊後依逃亡、滅證、勾串共犯或證人之虞，將王姓、張姓、市場總監符姓男子（50歲）、業務總監鄭姓女子（50歲）、集團前後任總經理3人總計7人聲押禁見；法院裁准王、張、符、鄭女收押，其餘3人10萬至20萬元交保。檢方另命令王女等3成員5萬至50萬交保。
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