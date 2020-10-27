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竹縣檢環警農工聯盟 科技辦案打擊非法棄置

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府為打擊非法棄置、危害環境亂象，成立「檢環警農工聯盟」，加強跨單位合作整體稽查能量，運用空拍機、熱像儀、監視設備及檢測有機物、重金屬等儀器，自2017年成立至今已獲報非法棄置案件數達258件，且幾乎都能破案找出不肖業者，近半個月來已向法院聲押3名嫌疑人。

新竹縣近年非法棄置垃圾案件層出不窮，縣府秘書長陳季媛表示，過去有檢警環平台，今年2月更由環保局、地檢署、警察局、農業處、工務處等相關單位擴大成立檢環警農工聯盟，在案件發生時啟動、分工，透過空拍機、監視器等科學儀器備進行蒐證，並配合新竹地方檢察署指揮偵辦，以最快速度追查破案，並依法裁罰行為人，盡速復原環境。

環保局統計，寶山、關西、湖口、新埔、新豐等鄉鎮是近年來較常被偷倒的鄉鎮，而近2年營建類廢棄物佔偷倒的7成。自2017年成立檢警環平台、檢環警農工聯盟迄今，獲報258非法棄置案件，其中有155件為聯盟通報，佔整體稽查案件6成，民眾陳情有103件，而案件移送率達53%，在各式科學儀器輔助下，除了時日已久或無監視器路段的棄置案件，幾乎都能破案找出行為人。

主任檢察官高如應指出，偷倒者大多是慣犯，從各縣市載建築廢棄物到新竹縣非法傾倒，近半個月已向法院聲押2件、3名棄置廢棄物及亂放火影響空氣品質的嫌疑人，目前還有3、4件正深入追查中。他也警告環保蟑螂，地檢署將以最快速度偵辦，並提醒製造廢棄物的業者，要了解廢棄物是如何被處理的，負起環保的基本責任。

環保局長朱振群表示，若查獲非法棄置廢棄物情事，得依法處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，不肖業者千萬別心存僥倖，也呼籲民眾保持機警，遇到可疑情事請協助通報(03-5519345)，共同保護自然生態

新竹縣擴大成立「檢環警農工聯盟」加強查緝垃圾非法棄置案，維護環境。圖／新竹縣政府提供
新竹縣擴大成立「檢環警農工聯盟」加強查緝垃圾非法棄置案，維護環境。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府為打擊非法棄置、危害環境亂象，成立「檢環警農工聯盟」，呼籲不肖業者千萬別心存僥倖。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府為打擊非法棄置、危害環境亂象，成立「檢環警農工聯盟」，呼籲不肖業者千萬別心存僥倖。記者陳斯穎／攝影

廢棄物 新竹 自然生態

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