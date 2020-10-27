徐立德訴請離婚後 妻聲請輔助宣告遭駁回

前政院副院長徐立德。本報資料照 前行政院副院長徐立德訴請與陳女離婚，二審判准上訴三審中；陳女以徐男大腦退化，無法表達意思，聲請宣告她為徐的輔助人，北院日前認定徐的意思表示能力並未喪失，予以駁回。

陳女主張，徐立德現年89歲，兩人於民國102年結婚後，生活起居均由她來協助，徐男無法勝任大部分家事，且因中風及諸多慢性病等緣故，她常須陪同徐男至醫院就診，4及5年前醫囑提及徐男大腦有退化現象，至今大腦退化可能加劇。

陳女說，去年在離婚訴訟庭時，徐男已無法表達內心意思及無法完整陳述，須由律師在旁提醒及誘導，徐甚至對相關重要時間點及證據真實性均無記憶，可見徐身體狀況不佳，嚴重影響表達能力，聲請法院選定她為徐的輔助人。

受理的台北地方法院調查，徐男之前在離婚訴訟調解庭及辯論庭，均親自出席，且明確表達離婚的意思及理由，更提出聲明書，表明他無欠缺辨識意思表示的能力，無受輔助宣告的必要。

台北地院表示，徐年逾80歲，聽力、記憶及表達，難免不足，雖對夫妻何時分居記憶不清，但仍清楚記得夫妻已分居4年多，並記得夫妻的離婚理由，堪認意思表示能力並未完全喪失，這與需要受輔助宣告的要件有別，自然不得僅憑陳女的主觀懷疑，強令徐接受鑑定，或准許陳為徐的輔助人，否則只是對徐無端滋擾，因此裁定駁回聲請，還可抗告。