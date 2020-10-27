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胎兒撐破輸卵管孕婦喪命 醫師疏忽判入獄還得賠816萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

婦產科醫師蘇繼鴻10年前沒發現鄭姓女病患子宮外孕，見鄭女劇烈腹痛幾近休克、心悸、嘔吐，只打止吐針就讓她回家，未開立轉診單，鄭女因胎兒撐破輸卵管，大量出血而死亡；最高法院去年依過失致死罪判蘇1年4月徒刑定讞。民事部分，高等法院維持一審判決，蘇須賠償家屬共816萬9755元。

鄭女2010年自行驗孕呈陽性反應，到大醫院也診斷為早期懷孕，但她事後因暈眩、下腹部劇烈疼痛，到蘇的診所看診。經超音波檢查，蘇未發現鄭女子宮內有胚囊，懷疑鄭女可能子宮外孕，但只開藥、囑咐回家休息多喝水。

鄭女吃藥後不斷嘔吐，腹痛到全身無力，幾近休克，出現盜冷汗、心悸症狀；家人送她至診所，蘇繼鴻也只打止吐針，再讓鄭女回家休息，未安排轉診大醫院。鄭女返家後凌晨昏迷、尿失禁，送至台大醫院新竹分院急診，才得知她因子宮外孕，胎兒撐破輸卵管，導致大量出血休克，搶救多天後仍因多重器官衰竭，同年11月24日死亡。

蘇否認犯行，稱他開的藥不會讓病患死亡，且他有要求鄭女到大醫院開刀，但家人延至隔天凌晨才送醫，值班醫生又不在院內，延誤開刀先機，手術不當才會導致她死亡。

高院更二審認為，蘇從事婦產科業務超過20年，且鄭女也讓他醫病多年，對他有相當的信任，但他懷疑鄭女子宮外孕，且鄭女劇烈腹痛、心悸、盜冷汗，子宮外孕徵兆已經非常明顯，卻只打止吐針、要求多喝水休息，已經逾越合理的專業裁量，判刑1年6月。最高法院考量業務過失致死罪有修法，撤銷原判決，改判1年4月徒刑定讞。

民事部分，死者的父親、母親、丈夫和兒子請求損害賠償，新竹地院判蘇繼鴻應分別賠償80萬、233萬1845元、173萬9050元、329萬8860元。鄭父、鄭夫和蘇繼宏都不服氣，上訴高等法院。

高院民事庭認為，蘇繼鴻違反醫療常規，且衛生福利部醫事審議委員會二次鑑定結果，都持相同的認定，可見他確實沒採取適當的醫療措施而害命。鄭夫請求蘇繼鴻賠償醫療費用2萬8880元、殯喪費用21萬170元有理由，高院准許，但扶養費部分，鄭父、鄭夫有自己的財產可維持生活，要求賠償扶養費無據。

死者母親曾日英因沒有財產，可請求蘇繼鴻賠償扶養費，而兒子請求賠償至年滿20歲止的扶養費169萬3819元也應准許。此外，死者的父、母、夫、子各請求80萬、80萬、150萬、150萬元的精神慰撫金部分，高院認為有理，其餘部分則不許。

婦產科醫師蘇繼鴻10年前沒發現鄭姓女病患子宮外孕，鄭女因胎兒撐破輸卵管，大量出血而死亡，最高法院去年依過失致死罪判蘇1年4月徒刑定讞。民事部分，高等法院今維持一審判決，蘇須賠償家屬共816萬9755元。示意圖／ingimage
婦產科醫師蘇繼鴻10年前沒發現鄭姓女病患子宮外孕，鄭女因胎兒撐破輸卵管，大量出血而死亡，最高法院去年依過失致死罪判蘇1年4月徒刑定讞。民事部分，高等法院今維持一審判決，蘇須賠償家屬共816萬9755元。示意圖／ingimage

婦產科 台大醫院

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