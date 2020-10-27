一條「爛路」...揭發了雲林地政員貪汙醜聞

雲林檢調暗中追查雲林縣政府地政處兩名涉貪科員已長達1年多，最近才收網，除兩名科員，5名涉嫌賄賂的廠商1人也被收押，其餘4人交保；對於這貪汙案，是因檢調接到檢舉，指一條小農路做好沒多久又馬上壞掉「簡直是一條爛路！」深入追查才讓案情急轉直下，偵破這起貪汙案。

雲林地檢署主任檢察官江金星說，這起貪汙案追溯犯案時程，早在1年多前，檢調接獲檢舉，指農地重劃區的農路才修好沒多久又壞掉，農民抱怨疑有偷工減料，細心的調查員深入了解，發現工程案不單純，馬上報請檢察官黃立夫指揮偵查。

檢調明查暗訪發現雲林縣府地政處的陳姓（51歲）和張姓（61歲）承辦人員，經常接受廠商款宴多達20餘次，餐後續攤到斗南、斗六陪酒KTV飲酒作樂也有5、6次，此間，不包括自己找朋友喝酒吃飯，還叫廠商出來買單，更多達好幾次。檢調說，陳、張不僅讓廠商招待喝花酒，還疑有收受賄款，這部分正在釐清核對中。

雲林地檢署於上月底除對陳、張及1名陳姓廠商共3人聲押，其餘4名廠商，因案情交待清楚，且有付款請客是迫於無奈，情節較輕訊後交保，雲林地院只裁定陳姓科員收押禁見，陳姓科員和陳姓廠商則諭令10萬元交保。

雲林地檢署在搜索偵辦過程中，從查扣的手機通聯，發現相關涉案人員還彼此通風報信，因而檢方再補強「勾串滅證」事證提出抗告，雲林地院昨天裁定陳姓科員和陳姓廠商羈押禁見。