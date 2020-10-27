「妳女兒我一定弄到」男恐嚇性侵按摩女與老闆娘得逞

男子蘇明全去年和一名按摩女性交易後，傳訊恐嚇性侵按摩女的女兒，又揚言弄死按摩女的兒子，脅迫按摩女到他住處性侵得逞；另他也透過檢舉美容館，性侵老闆娘，最高法院依強制性交罪判他12年徒刑定讞。

判決指出，蘇明全去年到高雄某美容館消費，和按摩女性交易，事後他不斷傳訊息、打電話騷擾，按摩女不堪其擾而離職；他之後多次檢舉美容館從事色情服務，藉此要求老闆娘派按摩女到他租屋處。

期間，他也多次傳簡訊給按摩女，「那種小孩子常生病好像病死狗，乾脆把他結束好了」、「把病死狗賣去狗肉店」等語，恐嚇要性侵按摩女的女兒、弄死兒子。

按摩女擔心兒女安全，加上老闆娘的要求，她三度帶1歲多的兒子到蘇的租屋處，當著兒子的面被蘇性侵得逞，她身心受創，事後不願意再答應老闆娘的請求。

老闆娘為了生計，前往蘇的租屋處請求他不要再檢舉，並讓按摩女在屋外等候，未料蘇也性侵老闆娘得逞，按摩女報警處理。

蘇明全否認犯行，供稱和按摩女之間都是性交易，「每次我都有付錢」，簡訊內容只是開玩笑、亂打的；但法官根據對話紀錄、檢舉報案紀錄單、被害人證述等，不採信他的說詞。

一審認定蘇性侵老闆娘部分，依強制性交罪判刑4年，其餘性侵按摩女部分，認定為性交易判無罪；二審認為，根據雙方對話紀錄，蘇根本沒有付錢，加上恐嚇等字句，認定蘇性侵按摩女3次，合併應執行12年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。