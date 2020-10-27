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台中精機未向經濟部申請 販賣戰略高科技貨給伊朗被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

經濟部管制特定戰略性科技貨品輸往伊朗北韓，知名的台中精機廠股份有限公司未向經濟部申請核發「戰略性高科技貨品」輸出許可證，涉嫌偽填買方國為阿拉伯聯合大公國，從2016年至2019年先後6次將立式加工中心機、立式車床、臥式CNC車床，運往販賣給伊朗的CAT公司，台中地檢署今天依違反貿易法戰略性高科技貨品未經許可輸往管制地區等罪嫌起訴台中精機公司國際行銷服務處副理林震鵬、及台中精機公司。

被告林震鵬（50歲）是台中精機公司國際行銷服務處副理，於調詢，及檢察官偵訊時自白，而台中精機公司代表人，也於檢察官偵訊時自白。

起訴書指出，副理林震鵬於2015年至2019年間，負責台中精機公司的俄羅斯、中東（含伊朗）、東南亞、東歐等區客戶開發及海外工具機銷售、進出口業務的執行。

自2006年5月22日起，經濟部就輸往管制地區的特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區，陸續公告「輸往北韓及伊朗敏感貨物清單」，並於2007年、2018年兩度修正清單內容為「輸往北韓敏感貨品清單」、「輸往伊朗敏感貨品清單」，如欲輸出清單項目至北朝及伊朗，必須提出申請。

林男明知立式加工中心機、立式車床、臥式CNC車床，均屬我國明令管制對伊朗輸出的戰略性高科技貨品，竟與伊朗的CAT公司業者，協議規避管制措施，由CAT業者提供不實買受人資料，由林指示不知情的報關行，虛偽填載買方國家及運送目的地為阿拉伯聯口大公國不實事項。並以台中精機公司名義持向財政部關務署高雄關、台中關，申報海運出口。

再由CAT業者委由貨運承攬業者，將貨運提單到貨港更改為伊朗阿巴斯港，使各海運公司將貨物以海運方式運抵阿巴斯港。損害於高雄關、台中關對於出口貨物審查的正確性。

至2020年7月21日，檢察官指揮調查員持搜索票，前往台中精機公司搜索，查扣出口報關資料，還在友捷通運有限公司扣得電子郵件資料，在船務公司扣得貨櫃資料。

台中精機廠股份有限公司未向經濟部申請核發「戰略性高科技貨品」輸出許可證，先後6次將立式加工中心機、立式車床、臥式CNC車床，運往販賣給伊朗的CAT公司。圖／本報資料照
台中精機廠股份有限公司未向經濟部申請核發「戰略性高科技貨品」輸出許可證，先後6次將立式加工中心機、立式車床、臥式CNC車床，運往販賣給伊朗的CAT公司。圖／本報資料照

伊朗 北韓 俄羅斯

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