10月六龜員警2次酒駕 陳其邁：下午完成分局長行政處分

高雄市六龜分局本月發生兩次員警酒駕事件，高雄市長陳其邁今在市政會議再撂重話，要求下達禁酒令，且相關懲處追溯要從嚴、從速，今下午以前要完成對六龜分局長的行政處分。

本月6日，高雄市六龜分局萬山派出所吳姓前所長酒駕發生擦撞車禍，23日又傳出六龜分局茂林分駐所警員酒駕自撞，分局原對該警員記一大過及調職處分，但陳其邁要求記兩大過免職。

今天陳其邁在市政會議，一開始就先提此事，他說，本月6日六龜分局萬山派出所吳姓所長在執行之餘酒駕發生擦撞車禍，當時已要求要檢討改進。但上周六龜分局又有一名員警酒駕自撞，酒測值高達1.2毫克，1.2毫克已達視力模糊、站立不穩等生理現象，且經查該名員警是累犯，過去已經發生過一次，又再發作過一次，在2012年酒駕被列關懷及教育輔導，他的行為已經嚴重傷害到全體警察的形象。

陳其邁說，社會大眾對於酒駕可說是深惡痛絕，常常造成家庭悲劇，短時間連續2起警察重大違紀事項，希望警察局在行政責任的查處及相關懲處的追溯要從嚴、從速，今天下午以前，務必完成對於六龜分局長的行政處分。

他也要求警局加強警察對於酒駕的紀律要求及勤教實施，下達禁酒令，如要喝酒，就不要開車，開車當然就是嚴禁止喝酒，連續2次都發生在六龜分局，相關懲處必須從嚴從速，希望警局確實辦理。

陳其邁會後受訪時說，上周酒駕的員警是累犯，之前已有一次，也接受過相關教育，同樣的錯誤再犯第二次，且這次的酒測濃度是1.2毫克，幾乎是處於半夢半醒、神智不清的狀況下，且又身為執法人員，「你今天酒駕1.2，那你怎麼去取締酒駕的人？你自己都沒有辦法以身作則，嚴重違反法律規定！」

10月兩起酒駕發生在六龜，對六龜分局長行政疏忽責任，要求從嚴、從速追究。昨天他跟警察局長也說了重話，六龜分局長也實在離譜，短期1個月內2件酒駕，到底在幹什麼？

他並表示，按照相關警察人員駕車安全處置的標準第九條規定，賦予警察機關可以從嚴或從輕處分，換句話說，一大過，加嚴或從輕，本來就有法源依據可以處理。警察局會按照這個原則來辦理。