司法民調滿意度飆高 「審判公信力」首度破六成

為瞭解一般民眾對司法的認知、觀感及評價，司法院按年舉辦「一般民眾對司法認知調查」，而今年調查結果顯示民眾對適當判刑、依法判決與獨立審判等三項「司法審判觀感」為9年來最佳；「法官信任度」則達53.9%，為近15年來新高；民眾的「法院經驗」以正面評價居多，其中「審判公信力」滿意度首度突破六成。

司法院委託循證民調有限公司採電腦輔助電話、手機訪問方式（CATI）進行，調查期間為今年7月16日至8月11日，成功訪問5007位年齡20歲以上台灣地區民眾（其中1681位曾赴法院洽公），95%信心水準下，抽樣誤差在正負1.4個百分點以內。司法院表示，結果顯示近年司法院積極推動各項司法改革與精進措施、持續與社會對話，已初見成效。

不過在民調完成後，台灣高等法院在8月20日判吸毒後拿開山刀弒母的梁崇銘無罪，責付桃園市衛生局，輿論掀瀾。後來最高法院認為高院判決有瑕疵，撤銷發回高院更審。

司法院指出，本次的司法審判觀感調查，納入法官是否能作出「適當判刑」、「依法判決」與「獨立審判」三大指標。各項指標同意比率不僅優於去年，且同創「9年來新高」，顯示民眾對於司法審判觀感持續變好。

調查結果顯示，表示同意「大部分的法官都能盡力對罪犯作適當判刑」比率為60.6%（較上年提高8.7個百分點）；「大部分的法官都能依法判決」比率為58.3%（上升4.8個百分點）；至於「大部分的法官都能獨立審判」的同意比率歷年來均相對較低，約3成左右，今年也微幅升至35.5%（增加2.4個百分點）。

另依司法院按年舉辦「律師對司法改革成效認知調查」所示，律師群體自民國106年起對審判獨立滿意度皆在5成以上，於108年已達57.9%，顯現持續接觸法院實務運作的律師群體，對法院審判獨立程度多抱持肯定態度。本院亦將持續加強對一般民眾的溝通、說明，以改善民眾對法院審判獨立程度的觀感。

「民眾對法官信任度」也顯著提升，信任比率連續二年大幅上揚，今年達53.9%，較上年大增9.3個百分點，且創近15年來新高。若依受訪者基本資料觀察，年紀愈輕、教育程度愈高、法律認知程度愈高者，對法官信任比率愈高；其中20-29歲年齡組及研究所以上族群，對法官信任比率分別達74.9%、73.2%。

另外，在「法院經驗」部分，是由具開庭經驗的受訪者就法官「案件審理」，以及曾赴法院洽公者針對法院的「人員服務」與「環境設施」等3個面向來觀察，共有13項指標。調查結果顯示，各項指標滿意比率均逾六成，其中以「法官審判公信力」增幅最大（較上年提高7.0個百分點），滿意比率為61.3%，首次突破六成。

司法院表示，曾到法院洽公民眾對法院整體經驗評價也穩定攀升，滿意度連續4年上升，今年達74.3%，較上年增5.0個百分點，也是新高。