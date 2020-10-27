雲縣府地政處資深技士涉案 縣府：2員已停職

雲林地檢署偵辦雲林縣政府地政處2名承辦農路、排水路等工程採購案件的陳姓及張姓公務員，涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒等不法犯行，雲林地院分別於上月29日及昨日裁定陳員、張員及另名陳姓廠商3人羈押禁見，雲林縣政府今天上午對外說明，除全力配合檢調偵辦，也已對兩員停職。

雲林縣府地政處長黃凱達今天接受媒體訪問表示，縣府全力配合檢調單位偵查，毋枉毋縱，杜絕不法情事；由於該案尚在偵查中，請外界勿過度揣測；府內也定期、不定期對同仁宣導，加強法治教育，恪守廉政倫理之規定。

據了解，陳員年約54、55歲，張員則約60歲，兩人皆是地政處承辦農水路工程的資深技士；據悉兩人上班表現正常，且負責該業務已超過20年資歷，知法犯法的行為，使其他同仁深感詫異，內部士氣低落。