快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移民署辦17年前假結婚案 3死2在陸都已過追訴期

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

移民署嘉義縣專勤隊日前移送黃男、呂女等6名被告，民國92年間以假結婚方式來台，認涉犯兩岸關係條例，非法進入臺灣地區罪，但檢察官偵辦發現，黃等3男已死亡多年，呂等3女已過追訴期，專勤隊發動偵查都已逾法定追訴期，都予不起訴處分。

嘉義縣專勤隊說明，近期偵辦案件發現，民國93年開始時施面談制度前，許多大陸地區人民透過人頭仲介與國人假結婚方式來臺打工賺錢，這些被懷疑假結婚行為人，無論是否在法律追溯期間，希望透過司法偵審，來註銷、釐清尚存婚姻關係，因此立案移送。

嘉義地檢署檢察官，日前接到嘉義縣專勤隊移送書，指黃、黃、蘇姓等3名男姓，和呂女，涉嫌於民國92年到大陸地區福建省，由呂女和陸籍薛男，蘇男和陸籍鄭女辦理假結婚，再以探親方式申請來台，6人涉犯致使公務人員登載不實文書罪，及兩岸條例非法進入臺灣地區罪。

但檢察官偵辦發現，蘇姓男子民國94年就已死亡，另2黃男也於103、106年死亡，薛男、鄭女都已返回大陸，另本案追訴期為10年專勤隊去年12月才約談呂姓女子做筆錄，發動偵查時已超過法定追訴權有效時間，依法不得追訴，予不起訴處分。

專勤隊日前移送17年前假結婚案，嘉義地檢署檢察官依法做不起訴處分。記者卜敏正／攝影
專勤隊日前移送17年前假結婚案，嘉義地檢署檢察官依法做不起訴處分。記者卜敏正／攝影

假結婚 移民署 兩岸條例

延伸閱讀

港人涉跟監被驅逐出境 陸委會：已無居台事由

在台港人僱業者跟拍港青 移民署：將強制出境

嘉義縣警察局主任秘書、督察長、2位分局長人事異動

移民署關懷新住民NGO團體 中壢「穆斯林文化小學堂」

相關新聞

台中精機未向經濟部申請 販賣戰略高科技貨給伊朗被訴

經濟部管制特定戰略性科技貨品輸往伊朗及北韓，知名的台中精機廠股份有限公司未向經濟部申請核發「戰略性高科技貨品」輸出許可證...

東聲唱片求償 高院判Under Lover仍須賠124萬分潤

以「癡情玫瑰花」走紅的團體Under Lover，被經紀公司東聲唱片控片面終止合約，求償2千萬違約金，台北地院去年判成員...

10月六龜員警2次酒駕 陳其邁：下午完成分局長行政處分

高雄市六龜分局本月發生兩次員警酒駕事件，高雄市長陳其邁今在市政會議再撂重話，要求下達禁酒令，且相關懲處追溯要從嚴、從速，...

司法民調滿意度飆高 「審判公信力」首度破六成

為瞭解一般民眾對司法的認知、觀感及評價，司法院按年舉辦「一般民眾對司法認知調查」，而今年調查結果顯示民眾對適當判刑、依法...

雲縣府地政處資深技士涉案 縣府：2員已停職

雲林地檢署偵辦雲林縣政府地政處2名承辦農路、排水路等工程採購案件的陳姓及張姓公務員，涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒等不法犯...

移民署辦17年前假結婚案 3死2在陸都已過追訴期

移民署嘉義縣專勤隊日前移送黃男、呂女等6名被告，民國92年間以假結婚方式來台，認涉犯兩岸關係條例，非法進入臺灣地區罪，但...

惡狼尾隨晨跑熟女至住處 趁開門撲倒指侵得逞

北市一名20多歲的王姓男子今年10月7日清晨在中山區閒晃，看見一名穿著背心的女子晨跑，竟一路尾隨至住處指侵得逞。王男移送...

雲林地政科員受招待喝花酒交保 檢方抗告成功被羈押

雲林地檢署檢察官黃立夫獲報指雲林縣府地政處員工辦理的農路、排水路等相關工程採購，接受廠商賄賂、招待花酒，上月間將陳姓和張...

6次酒駕紀錄 累犯男這回改騎電動自行車又被逮

台南57歲徐姓男子已有6次違反公共危險紀錄，多自工地或小吃部飲酒騎機車上路為警查獲，今年9月14日晚間他在新市區某便利超...

遭挑釁拿鐮刀揮砍 判拘役50天上訴遭駁回

屏東一名吳姓男子今年初在東港與友人聊天時，余姓男子騎單車行經此處，竟踹吳的機車與作出各種挑釁，雙方因此爆發衝突，吳為了反...

馬祖現陸抽砂船 蘇貞昌：越界扣船嚴辦

馬祖南竿附近海域前天出現大批陸方大型抽運砂船，被當地居民形容仿若「圍島」。行政院長蘇貞昌昨天強調，國軍盡心盡力保護國土安...

虐死女童棄屍 檢求無期以上重刑

台中市四歲女童遭彭姓生母的同居人陳姓男子長期虐待，最後被餵毒致死，棄屍南投菜園，南投地檢署昨天依殺人、凌虐等罪嫌起訴陳，...

熱門新聞

搥頭15下釀1歲童亡 保母承認自己小孩不會這樣打

警界「鄭秀文」身高182公分 金城分局首位女分局長

51歲捷運警休假返鄉探親 疑主動脈剝離搶救不治

開老闆700萬「快樂波特」自撞公車亭 駕駛先溜後到案

找高嘉瑜談紓困淋汽油欲自焚 文創公司董座被送醫

八旬翁大直美麗華5樓旋轉木馬處墜樓 急救不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。