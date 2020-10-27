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移民署辦17年前假結婚案 3死2在陸都已過追訴期
移民署嘉義縣專勤隊日前移送黃男、呂女等6名被告，民國92年間以假結婚方式來台，認涉犯兩岸關係條例，非法進入臺灣地區罪，但檢察官偵辦發現，黃等3男已死亡多年，呂等3女已過追訴期，專勤隊發動偵查都已逾法定追訴期，都予不起訴處分。
嘉義縣專勤隊說明，近期偵辦案件發現，民國93年開始時施面談制度前，許多大陸地區人民透過人頭仲介與國人假結婚方式來臺打工賺錢，這些被懷疑假結婚行為人，無論是否在法律追溯期間，希望透過司法偵審，來註銷、釐清尚存婚姻關係，因此立案移送。
嘉義地檢署檢察官，日前接到嘉義縣專勤隊移送書，指黃、黃、蘇姓等3名男姓，和呂女，涉嫌於民國92年到大陸地區福建省，由呂女和陸籍薛男，蘇男和陸籍鄭女辦理假結婚，再以探親方式申請來台，6人涉犯致使公務人員登載不實文書罪，及兩岸條例非法進入臺灣地區罪。
但檢察官偵辦發現，蘇姓男子民國94年就已死亡，另2黃男也於103、106年死亡，薛男、鄭女都已返回大陸，另本案追訴期為10年專勤隊去年12月才約談呂姓女子做筆錄，發動偵查時已超過法定追訴權有效時間，依法不得追訴，予不起訴處分。
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