惡狼尾隨晨跑熟女至住處 趁開門撲倒指侵得逞

北市一名20多歲的王姓男子今年10月7日清晨在中山區閒晃，看見一名穿著背心的女子晨跑，竟一路尾隨至住處指侵得逞。王男移送複訊後，台北地檢署考量他坦承犯行，命以15萬交元交保，但他覓保無著遭收押，檢方調查後，今依妨害性自主罪嫌起訴他。

檢警調查，10月7日清晨4點多，被害人穿著背心出門晨跑，卻被色慾薰心的王姓男子盯上，一路尾隨至住處大樓，還一同搭上電梯，女子心感納悶怎麼有人一直同路線，但整棟大樓很多出租套房，想到可能碰巧遇到租客，因此不以為意。

王男等到被害人走出電梯、拿出鑰匙打開家門，立刻衝進去並將被害人撲倒在室內地板上。被害人不斷掙扎、呼叫，並哀求：「拜託，不要這樣！」王男仍指侵得逞，還在女方面前自慰並射精至身上，隨即逃逸無蹤。

40多歲的被害人向友人泣訴被侵犯，她在友人鼓勵下報案。警方到場採集雙方毛髮、精液等物證送驗，並調閱附近監視器，循線追查王男身分並於9日將他拘提到案。