藉民俗療法性侵同事 前副典獄長須賠120萬元確定

前宜蘭監獄林姓副典獄長被控趁女同事獨自加班時，藉詞民俗療法治療，性侵女方。一審判林男須賠女同事及其夫共70萬元，二審今天加碼判林男再賠50萬元，總計120萬元，全案確定。

全案緣於，林男於民國104年7月間知悉女同事身體痠痛，趁女方獨自加班，藉詞民俗療法治療，要求女方俯臥或仰躺，並趁按壓患部指侵下體，女方因誤認這是在推拿，而沒有反抗。林男同月不同天，以同手法侵犯女方三次。

女同事及其夫提告主張，林男身為矯正機關高階主管，本應以身作則嚴守法治，卻對她3次性侵害，使其身心嚴重受創，至今無法走出陰霾，醫院診斷認她有「非特定鬱症」、「創傷後壓力症」。

女同事主張，她在刑案出庭期間，講述回憶受害過程，情緒激動，不斷哭泣尖叫，並以頭大力撞擊桌子；其夫則說，妻子遭性侵害，飽受煎熬，林男嚴重侵害他的配偶權。兩人分別求償新台幣110萬元及39萬元。

林男抗辯指出，女同事是成年人，自稱已結婚，為高知識分子，同時也是宜蘭監獄性騷擾申訴事務承辦成員之一，怎可能會將性侵當治療均無反抗，尤其當時兩人根本不熟無交情，女同事怎可能僅因他身為副典獄長，而信任誤把性侵當治療。

一審法院審酌，林男為女方的機關長官，女方原是信賴林男對她做治療行為，卻遭林男趁機於辦公處所做出侵權行為，事後仍一再飾詞卸責，導致爭訟多年，女同事及其夫均身心嚴重受創，考量兩造的身分、地位、經濟狀況等，判林男應分別賠2人各50萬元及20萬元。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，審判長指出，林男上訴無理由，須再賠2人各40萬元及10萬元，全案確定。

此外，刑事部分，台灣高等法院今年3月間判林男8年徒刑，經上訴，目前由最高法院審理中。公務員懲戒委員會之前已判林男撤職並停止任用1年。