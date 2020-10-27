雲林地政科員受招待喝花酒交保 檢方抗告成功被羈押

雲林地檢署檢察官黃立夫獲報指雲林縣府地政處員工辦理的農路、排水路等相關工程採購，接受廠商賄賂、招待花酒，上月間將陳姓和張姓兩名承辦人與廠商共5人，帶回偵訊聲押，結果均被裁定交保，雲林地檢署提出抗告，台南高分院駁回，兩名承辦人昨晚被羈押禁見。

雲林地檢署主任檢察官江金星今天說明案情指出，雲林地檢署偵辦該貪汙治罪條例案，於上月28日指揮雲林調查站搜索票，到地政處辦公室等處所搜索，並查扣相關證物，帶回陳和張等2名承辦人及陳姓廠商等共5名偵訊；偵後以犯嫌重大、逃亡、勾串滅證為由，對陳、張及陳姓廠商3人，均犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串滅證之虞聲請羈押禁見。

雲林地方法院法官則上月29日只裁准陳押禁見，其餘張姓承辦人及廠商則各10萬元交保。

檢察官認為被告張某及陳姓廠商，涉貪汙罪犯嫌重大，且被告等人於搜索前及搜索當日，即有勾串共犯、證人及滅證的情形，若無羈押禁見，顯難續行偵查、審判及保全執行，因而檢察官黃立夫在收到雲林地院之交保裁定後，即刻向台南高分院提出抗告，經台南高分院合議庭法官認為抗告有理由，裁定撤銷原審交保之裁定，發回雲林地院重裁。