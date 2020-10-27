快訊

關中天是蘇揆個人作為？王世堅：我聽到的差不多

無照諮商？「註冊組長」之亂後 心理師專業不容模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6次酒駕紀錄 累犯男這回改騎電動自行車又被逮

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南57歲徐姓男子已有6次違反公共危險紀錄，多自工地或小吃部飲酒騎機車上路為警查獲，今年9月14日晚間他在新市區某便利超商喝啤酒1罐後，改騎電動自行車返家，因行車不穩而為警攔查，經酒測酒精濃度為每公升0.30毫克而被送辦，台南地院認他為累犯，處6月徒刑，可上訴。

據調查，徐前因公共危險案件，經台南地院分別判處7月、10月徒刑確定，後經接續執行於2017年1月間假釋出監付保護管束，自2013年起迄今已有6次違反公共危險紀錄。

5年前，他中午12時40分在永康區東橋十街工地內飲酒，傍晚5時許，騎乘機車上路，欲返回住處途中，因機車未依規定裝設後照鏡，為警攔查，當時酒測值高達0.92毫克。台南地院認他為累犯，處10月徒刑。

事隔多年，他今年9月14日晚間8時30分至8時45分許，在新市區某超商內飲用啤酒1罐後，同日晚上8時50分，騎乘電動自行車欲返回住處，因行車不穩而為警攔查，員警發現其身上有濃厚酒味，經酒測後酒精濃度每公升0.30毫克。

台南地院審酌，徐呼氣酒精濃度數值及酒後騎乘電動自行車對交通安全的影響程度，幸未肇事，前已曾因酒醉駕車遭科處刑責，仍然再犯，顯見其忽視酒醉駕車對用路大眾交通安全的威脅，犯罪後於警詢中坦承酒後駕車態度等一切情狀，量處6月徒刑，可易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

徐姓男子有6次酒駕紀錄，9月14日晚間在新市區某便利超商喝啤酒1罐後，換騎電動自行車返家，因行車不穩而為警攔查，台南地院處6月徒刑，可易科罰金。圖／本報資料照
徐姓男子有6次酒駕紀錄，9月14日晚間在新市區某便利超商喝啤酒1罐後，換騎電動自行車返家，因行車不穩而為警攔查，台南地院處6月徒刑，可易科罰金。圖／本報資料照

電動自行車 酒精 酒測

延伸閱讀

六龜員警單月兩件酒駕 成立「共駕親友團」由警友會買單

酒後騎電動自行車違規 桃園每月87人荷包失血多半移工

兒子疑持8凶器砍死母親 台南地院裁定羈押

酒駕被攔查他竟罵警員「生孩子沒屁眼」 法院判處拘役

相關新聞

6次酒駕紀錄 累犯男這回改騎電動自行車又被逮

台南57歲徐姓男子已有6次違反公共危險紀錄，多自工地或小吃部飲酒騎機車上路為警查獲，今年9月14日晚間他在新市區某便利超...

惡狼尾隨晨跑熟女至住處 趁開門撲倒指侵得逞

北市一名20多歲的王姓男子今年10月7日清晨在中山區閒晃，看見一名穿著背心的女子晨跑，竟一路尾隨至住處指侵得逞。王男移送...

雲林地政科員受招待喝花酒交保 檢方抗告成功被羈押

雲林地檢署檢察官黃立夫獲報指雲林縣府地政處員工辦理的農路、排水路等相關工程採購，接受廠商賄賂、招待花酒，上月間將陳姓和張...

遭挑釁拿鐮刀揮砍 判拘役50天上訴遭駁回

屏東一名吳姓男子今年初在東港與友人聊天時，余姓男子騎單車行經此處，竟踹吳的機車與作出各種挑釁，雙方因此爆發衝突，吳為了反...

馬祖現陸抽砂船 蘇貞昌：越界扣船嚴辦

馬祖南竿附近海域前天出現大批陸方大型抽運砂船，被當地居民形容仿若「圍島」。行政院長蘇貞昌昨天強調，國軍盡心盡力保護國土安...

虐死女童棄屍 檢求無期以上重刑

台中市四歲女童遭彭姓生母的同居人陳姓男子長期虐待，最後被餵毒致死，棄屍南投菜園，南投地檢署昨天依殺人、凌虐等罪嫌起訴陳，...

「自己小孩不會這樣打」保母虐死童判刑

徐姓保母認為照顧的一歲多羅姓男童不理會叫喚，涉連打男童臉五下，再壓膝出拳猛搥頭約十次，八小時後男童僵硬冰冷送醫不治。徐女...

200元賤賣6歲女SIM卡門號 婦人淪詐團幫手得賠293萬

新北一名林姓婦人因缺錢花用，去年3月用6歲女兒名義申辦預付卡門號，並以200元代價賤賣SIM卡給詐騙集團，淪為詐騙幫凶；...

退休女公務員買靈骨塔 遭騙3百多萬

新北市一名陳姓退休女公務員自12年前陸續砸了130萬元買入13個塔位，想要轉賣，卻又因此遭到詐騙，損失數百萬元；殯葬管理...

藝人劉雨柔練拳被偷拍 稱「沒必要與裝針孔的人和解」

女藝人劉雨柔在拳擊館練拳被偷拍，拳館負責人陳作彤依妨害秘密罪起訴。台北地院今天開庭，陳否認偷拍，稱「我也是被害人」，妨害...

百艘抽砂船馬祖外海集結 蘇貞昌：違法越界扣船人法辦

上百艘大陸抽砂船昨天出現在馬祖南竿外海，行政院長蘇貞昌今天強調，國軍盡心盡力保護國土安全，對於過去中國採砂船違法越界，政...

單親媽偽造清大學歷到科技公司謀職 遭判刑8月

黃姓女子連續變造國立清華大學碩士、學士學位證書，兩度向竹科的科技公司求職獲錄取，事後被識破遭法辦；新竹地院審理終結，黃辯...

熱門新聞

搥頭15下釀1歲童亡 保母承認自己小孩不會這樣打

影／南投4歲女童受虐餵毒致死 檢起訴3惡嫌求處無期刑

51歲捷運警休假返鄉探親 疑主動脈剝離搶救不治

警界「鄭秀文」身高182公分 金城分局首位女分局長

找高嘉瑜談紓困淋汽油欲自焚 文創公司董座被送醫

八旬翁大直美麗華5樓旋轉木馬處墜樓 急救不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。