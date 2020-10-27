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6次酒駕紀錄 累犯男這回改騎電動自行車又被逮
台南57歲徐姓男子已有6次違反公共危險紀錄，多自工地或小吃部飲酒騎機車上路為警查獲，今年9月14日晚間他在新市區某便利超商喝啤酒1罐後，改騎電動自行車返家，因行車不穩而為警攔查，經酒測後酒精濃度為每公升0.30毫克而被送辦，台南地院認他為累犯，處6月徒刑，可上訴。
據調查，徐前因公共危險案件，經台南地院分別判處7月、10月徒刑確定，後經接續執行於2017年1月間假釋出監付保護管束，自2013年起迄今已有6次違反公共危險紀錄。
5年前，他中午12時40分在永康區東橋十街工地內飲酒，傍晚5時許，騎乘機車上路，欲返回住處途中，因機車未依規定裝設後照鏡，為警攔查，當時酒測值高達0.92毫克。台南地院認他為累犯，處10月徒刑。
事隔多年，他今年9月14日晚間8時30分至8時45分許，在新市區某超商內飲用啤酒1罐後，同日晚上8時50分，騎乘電動自行車欲返回住處，因行車不穩而為警攔查，員警發現其身上有濃厚酒味，經酒測後酒精濃度每公升0.30毫克。
台南地院審酌，徐呼氣酒精濃度數值及酒後騎乘電動自行車對交通安全的影響程度，幸未肇事，前已曾因酒醉駕車遭科處刑責，仍然再犯，顯見其忽視酒醉駕車對用路大眾交通安全的威脅，犯罪後於警詢中坦承酒後駕車態度等一切情狀，量處6月徒刑，可易科罰金。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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