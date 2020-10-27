遭挑釁拿鐮刀揮砍 判拘役50天上訴遭駁回

屏東一名吳姓男子今年初在東港與友人聊天時，余姓男子騎單車行經此處，竟踹吳的機車與作出各種挑釁，雙方因此爆發衝突，吳為了反擊拿出鐮刀將余砍傷，事後警方將兩人依傷害罪各判拘役50天，事後吳男提起上訴，要求緩刑，遭到屏東地方法院駁回。

今年初吳男在東港與友人聊天，而余男恰巧騎車行經此處，由於先前兩人已有糾紛，余便停車踹吳的機車作為挑釁，雙方爆發肢體衝突。過程中，吳男為了反擊便從機車內取出1把鐮刀，將余男砍傷，造成余的頭部3公分撕裂傷等，而吳左前臂與右背部等也有多處擦挫傷。

兩人的衝突，直到警方到場才罷手，警詢與偵查期間，雙方坦承犯行，皆依傷害罪起訴，各判處拘役50天。事後，持鐮刀砍傷人的吳男以年老力衰，迫在不得已的情況，才從機車置物箱內取出鐮刀反擊，再者，自己皆以鐮刀刀背反擊還理智行為，否則余男的傷勢將會更重等理由提起上訴，希望能換得緩刑。