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台南婦人涉嫌殺死女兒 法官裁定羈押
台南市蔡姓婦人昨天疑因長期身心壓力過大，涉嫌持菜刀砍死患有思覺失調症女兒後企圖自殺獲救，警方今天移送台南地檢署複訊後聲押，台南地方法院晚間裁定羈押未禁見。
台南地院指出，羈押庭認為蔡女坦承犯案，涉犯殺人罪犯嫌重大，且因長期照顧患病的女兒，累積相當精神壓力，有焦慮、失眠等症狀。
法官認為，蔡女自身又有腸胃疾病，痛苦難耐，身心狀況極不穩定，恐有未到庭接受續行偵查的可能性，確有逃亡之虞，蔡女也無法提出現金具保，應有羈押的必要。
檢警方調查，李姓男子與妻子蔡女、長女平日同住在安南區透天民宅，李妻疑似受慢性疾病困擾，加上長期照顧曾因思覺失調症住院治療的女兒，承受龐大心理壓力而想不開，又不捨女兒久病纏身，才鑄成大錯。
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