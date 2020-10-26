台南婦人涉嫌殺死女兒 法官裁定羈押

台南市蔡姓婦人昨天疑因長期身心壓力過大，涉嫌持菜刀砍死患有思覺失調症女兒後企圖自殺獲救，警方今天移送台南地檢署複訊後聲押，台南地方法院晚間裁定羈押未禁見。

台南地院指出，羈押庭認為蔡女坦承犯案，涉犯殺人罪犯嫌重大，且因長期照顧患病的女兒，累積相當精神壓力，有焦慮、失眠等症狀。

法官認為，蔡女自身又有腸胃疾病，痛苦難耐，身心狀況極不穩定，恐有未到庭接受續行偵查的可能性，確有逃亡之虞，蔡女也無法提出現金具保，應有羈押的必要。