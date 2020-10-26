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200元賤賣6歲女SIM卡門號 婦人淪詐團幫手得賠293萬

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

林姓婦人因為缺錢花用，用6歲女兒名義申辦門號，再以200元低價賤賣給詐騙集團，結果淪為詐騙幫兇，不但判刑，還得賠償被害人293萬元損失（設計畫面）。記者陳俊智／攝影
林姓婦人因為缺錢花用，用6歲女兒名義申辦門號，再以200元低價賤賣給詐騙集團，結果淪為詐騙幫兇，不但判刑，還得賠償被害人293萬元損失（設計畫面）。記者陳俊智／攝影
新北一名林姓婦人因缺錢花用，去年3月用6歲女兒名義申辦預付卡門號，並以200元代價賤賣SIM卡給詐騙集團，淪為詐騙幫凶；案經新北地院審理，林婦因涉犯幫助詐欺取財罪被判刑2月，民事部分今天再被判賠受害者293萬餘元。

判決指出，林婦明知將SIM卡可能會被他人拿去做不正當的用途，但因為缺錢，去年3月15日仍利用6歲女兒名義申辦預付卡門號，以200元的代價賣給身分不詳的詐騙集團。

事後，林婦賤賣的SIM卡被詐騙集團用於靈骨塔詐騙案。一名連姓男子因為誤信詐騙集團謊言，將房產抵押變現，轉投資塔位，結果293萬6200元一去不回，損失慘重。

檢警事後根據電話號碼追出林婦，訊後認定其是詐騙集團的幫助犯，而林婦也自白犯行，因此刑事部分被依幫助詐欺取財罪判刑2月、得易科罰金6萬元定讞。

刑事判決出爐後，連男提出附帶民事求償，主張因為林婦提告SIM卡給詐騙集團作為犯案工具，導致他陷於錯誤交出錢財，要求林婦賠償他所有損失；民事訴訟審理時，林婦經合法通知未到庭，也未提出書狀表示意見。

法院認為，林婦提供門號給詐騙集團，導致連男遭遇詐騙而損失財物，按民法規定，林婦與詐騙集團成員是造成連男損失財物的共同行為人，需負連帶賠償責任，連男求償並無不合理之處。

詐騙集團 新北 詐欺

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