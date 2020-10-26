藝人劉雨柔練拳被偷拍 稱「沒必要與裝針孔的人和解」

劉雨柔練拳被偷拍，她說沒必要與裝針孔的人和解。記者王聖藜／攝影 女藝人劉雨柔在拳擊館練拳被偷拍，拳館負責人陳作彤依妨害秘密罪起訴。台北地院今天開庭，陳否認偷拍，稱「我也是被害人」，妨害密罪是告訴乃論罪，可和解換撤告，但劉雨柔出庭後說「沒必要與裝設針孔攝影機的人和解」。

劉雨柔今年3月在拳擊館廁所更衣間更衣時，發現牆上有手機插頭充電器，進而發現有小圓孔，懷疑是針孔攝影機，她報警處理，檢警懷疑陳作彤涉案，約談陳到案。

據了解，陳作彤偵查中否認偷拍，但檢警調查認為，陳作彤曾多次出現在鏡頭之前，還被拍下拔掉電源的樣子，勘驗針孔攝影機內影像檔案，另查出有陳作彤的住處，認為陳嫌疑重大，依妨害秘密罪將陳起訴。

陳作彤今天出庭說，針孔攝影機有拍到影像，但不是他裝的，他也沒有看過影片，所以「我也是被害人」；陳說，他願意和解，更希望法官還他清白。

劉雨柔今天也出庭旁聽。她庭後說，沒有必要和解的原因，在於對方是裝設針孔、偷拍的人，在法官作出正式判決前，誰都有可能是裝設針孔的人，她並沒有假設針孔攝影機是陳作彤裝的，但就是不願和裝針孔攝影機的人和解。