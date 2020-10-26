單親媽偽造清大學歷到科技公司謀職 遭判刑8月

黃姓女子連續變造國立清華大學碩士、學生學位證書，兩度向竹科的科技公司求職獲錄取，事後被識破遭法辦；新竹地院審理終結，法官認為黃無悔意且累犯，依詐欺得利罪判刑8月。示意圖／報系資料照 黃姓女子連續變造國立清華大學碩士、學士學位證書，兩度向竹科的科技公司求職獲錄取，事後被識破遭法辦；新竹地院審理終結，黃辯稱沒詐騙，她在科技公司工作有付出勞力，但法官認為黃無悔意且累犯，依詐欺得利罪判刑8月。

經查，黃女於2008年變造清大學士學位證書，到第一間竹科公司任職副理，雖騙過公司，但僅一個月就遭公司識破離職。2017年7月，黃女重施故技，應徵另一間科技公司業務副理，這次她提高學位，佯稱是清大理學院物理所碩士，直到2018年4月遭公司察覺離職。

法官審理時，黃坦承行使變造特種文書，卻否認詐欺得利，她辯稱沒有應徵第一家科技公司，是原公司直接將業務、代理權、設備、產品等權利義務交由第一家科技公司，且公司並無提及學歷問題。至於第二間科技公司，當時是招募業務專員，面試時她有坦承沒有光纖雷射類似銷售經驗，但公司願意給他學習機會，實際上她是付出勞力才取得報酬。

法官認，黃女因經濟困難需工作，卻不以正當方式謀職，反先後謊稱、變造不實學歷藉此得到兩間公司職位，且黃2008年曾因變造學歷遭清大發現，並簽下切結書承諾不再犯，事後又再次變造學歷謀職，又強調兩間公司曾表示無意追訴，明顯沒悔意，只想不勞而獲，審酌判刑8月。