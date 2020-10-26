快訊

中共宣稱將制裁軍售台灣美商 專家研判美握有反制籌碼

一有尿意就跑廁所是錯的！泌尿專家3招教你保護膀胱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單親媽偽造清大學歷到科技公司謀職 遭判刑8月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

黃姓女子連續變造國立清華大學碩士、學生學位證書，兩度向竹科的科技公司求職獲錄取，事後被識破遭法辦；新竹地院審理終結，法官認為黃無悔意且累犯，依詐欺得利罪判刑8月。示意圖／報系資料照
黃姓女子連續變造國立清華大學碩士、學生學位證書，兩度向竹科的科技公司求職獲錄取，事後被識破遭法辦；新竹地院審理終結，法官認為黃無悔意且累犯，依詐欺得利罪判刑8月。示意圖／報系資料照
黃姓女子連續變造國立清華大學碩士、學士學位證書，兩度向竹科的科技公司求職獲錄取，事後被識破遭法辦；新竹地院審理終結，黃辯稱沒詐騙，她在科技公司工作有付出勞力，但法官認為黃無悔意且累犯，依詐欺得利罪判刑8月。

經查，黃女於2008年變造清大學士學位證書，到第一間竹科公司任職副理，雖騙過公司，但僅一個月就遭公司識破離職。2017年7月，黃女重施故技，應徵另一間科技公司業務副理，這次她提高學位，佯稱是清大理學院物理所碩士，直到2018年4月遭公司察覺離職。

法官審理時，黃坦承行使變造特種文書，卻否認詐欺得利，她辯稱沒有應徵第一家科技公司，是原公司直接將業務、代理權、設備、產品等權利義務交由第一家科技公司，且公司並無提及學歷問題。至於第二間科技公司，當時是招募業務專員，面試時她有坦承沒有光纖雷射類似銷售經驗，但公司願意給他學習機會，實際上她是付出勞力才取得報酬。

法官認，黃女因經濟困難需工作，卻不以正當方式謀職，反先後謊稱、變造不實學歷藉此得到兩間公司職位，且黃2008年曾因變造學歷遭清大發現，並簽下切結書承諾不再犯，事後又再次變造學歷謀職，又強調兩間公司曾表示無意追訴，明顯沒悔意，只想不勞而獲，審酌判刑8月。

清大 詐欺 竹科

延伸閱讀

海豚灣戀人童星長大打死人判賠357萬元 單親媽痛失獨子

清大化工博士求職不順輕生 專家建議：適時向他人求助

相關新聞

國中同學相約假車禍 詐保險公司62萬元檢起訴

台中市宋姓男子與林姓男子是國中同學，兩人涉嫌在去年7月間，在南屯區製造假車禍，兩人還以通訊軟體聯繫，協調碰撞時間，藉此向...

藝人劉雨柔練拳被偷拍 稱「沒必要與裝針孔的人和解」

女藝人劉雨柔在拳擊館練拳被偷拍，拳館負責人陳作彤依妨害秘密罪起訴。台北地院今天開庭，陳否認偷拍，稱「我也是被害人」，妨害...

百艘抽砂船馬祖外海集結 蘇貞昌：違法越界扣船人法辦

上百艘大陸抽砂船昨天出現在馬祖南竿外海，行政院長蘇貞昌今天強調，國軍盡心盡力保護國土安全，對於過去中國採砂船違法越界，政...

單親媽偽造清大學歷到科技公司謀職 遭判刑8月

黃姓女子連續變造國立清華大學碩士、學士學位證書，兩度向竹科的科技公司求職獲錄取，事後被識破遭法辦；新竹地院審理終結，黃辯...

3國會助理國安法案開庭 1人過世2人認罪

前國會助理陳惟仁、林雍達、李易諴被控違反國安法發展組織既、未遂罪，李易諴起訴後身故。台北地院今天傳喚陳惟仁、林雍達出庭，...

男為脫貧當詐騙車手 法官循循善誘「只是種下更貧窮種子」

彰化縣施姓男子擔任詐騙集團車手，幫詐騙集團提領受害人2萬9000元交給詐騙集團，由於施男已有多次犯罪前科，彰化地方法院法...

國民黨要以美金公債抵銷追徵8.6億元 改訂下月底再開庭

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署查封其不動產，...

華山分屍案凶嫌二審逃死 最高法院今撤銷發回更審！

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再將屍體肢解13塊、裝7袋棄屍荒野，還割下乳頭、陰道做標本。一審依強制性交故意殺人、...

關廠工人案10人臥軌抗爭挨罰6千 一審勝訴二審發回更審

2013年全國關廠工人連線臥軌案，交通部於2017年間對臥軌的世新大學社會發展研究所教授黃德北等10人，各依違反鐵路法裁...

影／檢舉達人被判刑理由出爐 法官：濫訟浪費司法資源

台南市檢舉達人蘇女被控涉嫌妨害公務等案，台南地院今天依妨害公務等罪判處她徒刑8月，得易科罰。台南地院刑庭副發言人林臻嫻說...

養71隻貓沒絕育挨罰155萬 法院： 動保所裁罰算法有誤

基隆一名非特定寵物業者的陳姓男子，去年於住處飼養71隻未絕育的貓，遭動保所沒入25隻並限期絕育，屆期只完成15隻公貓，剩...

「台灣殺人不判死刑」 夫拿打火機朝妻潑汽油判緩刑

黃姓男子與妻子爭吵，傳裝汽油的寶特瓶照片給妻子恫稱「台灣殺人不犯死刑」，真的持汽油朝妻子胸口潑灑，揚言同歸於盡，被訴恐嚇...

熱門新聞

父親疑不滿兒子付不出妻子看護費 放火燒兒子遊覽車

影／南投4歲女童受虐餵毒致死 檢起訴3惡嫌求處無期刑

臉書直播控虐童餵餿水 中警帶兩男釐清案情

找高嘉瑜談紓困淋汽油欲自焚 文創公司董座被送醫

搥頭15下釀1歲童亡 保母承認自己小孩不會這樣打

影／文創董座找高嘉瑜欲自焚 驚險拉扯畫面曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。