3國會助理國安法案開庭 1人過世2人認罪

前國會助理陳惟仁。記者王聖藜／攝影 前國會助理陳惟仁、林雍達、李易諴被控違反國安法發展組織既、未遂罪，李易諴起訴後身故。台北地院今天傳喚陳惟仁、林雍達出庭，陳對大部分被控事實認罪，爭執違法要件，林雍達認罪，檢辯都聲請傳喚證人，法官裁定候核辦。

檢察官指控，陳惟仁與大陸化名「黃冠龍」者聯繫在台發展組織，他不諳電腦，請林雍達代打資料傳給「黃冠龍」。

此外，陳惟仁向財團法人國家政策研究基金會陳姓助理研究員蒐集資料，承諾給報酬，另透過李易諴請「周刊王」李姓記者蒐集法輪功活動的情資，還試圖請黃姓人士製作總統蔡英文的健保資料未遂，同時吸收與立委柯建銘熟悉的新竹市警察局彭姓員警未遂。

陳惟仁出庭對大部分客觀事實認罪，稱沒有吸收陳姓助理研究員、彭姓員警，陳說，如果行為有觸法就認罪。林雍達說，他主觀上欠缺守法意識，如果觸犯國安法就認罪。

陳惟仁、林雍達共同委任辯護人陳鈺林說，陳惟仁大部分認罪，請法官從輕量刑，但陳的某些行為與起訴書不同，聲請傳喚國政會陳姓助理研究員作證，檢察官也聲請傳喚陳姓助理研究員、「周刊王」李姓記者、黃姓人士、彭姓員警。

雖然陳惟仁、林雍達認罪，但陳有違法要件想爭執，無法與檢察官認罪協商，因此，本案如何成罪或如何量刑？另須經調查程序解決。