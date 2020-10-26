國民黨要以美金公債抵銷追徵8.6億元 改訂下月底再開庭

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署開始查封其不動產，國民黨提告救濟，台北高等行政法院今針對債務人異議之訴開庭。圖／本報資料照。 國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署查封其不動產，國民黨提撤銷訴訟並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務，台北高等行政法院今針對美金公債案開庭，確認有訴訟利益，改訂下月30日上午續行準備程序。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院民國43年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋的基地產權，並於民國46年至50年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續於民國46年至61年間及76年，以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服拒繳，行政執行署開始動作，因此對黨產會、行政執行署等2被告，提起撤銷訴訟、債務人異議之訴、有關行政執行事務等3案，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元的債務。

國民黨另聲請停止執行，北高行2018年10月2日裁准，案經黨產會抗告，最高行政法院權衡公、私益後，認為停止執行對公益影響有限，而政黨受到無法存續威脅比較嚴重，12月6日駁回確定。因此，行政執行署暫停執行拍賣變價。

由於相關案件審理許久，原承審法官經事務分配調動，接股法官今上午針對債務人異議之訴進行準備程序，確認有訴訟利益後，

改訂11月30日上午10點續行準備程序。至於撤銷訴訟則庭期未訂。相關訴訟進行期間，國民黨撤回有關行政執行事務案件。