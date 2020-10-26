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關廠工人案10人臥軌抗爭挨罰6千 一審勝訴二審發回更審

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

2013年全國關廠工人連線臥軌案，交通部於2017年間對臥軌的世新大學社會發展研究所教授黃德北等10人，各依違反鐵路法裁罰6000元。10人不服提告抗罰，台北地院判勝訴，案經上訴，台北高等行政法院廢棄發回更審。圖／本報資料照
2013年全國關廠工人連線臥軌案，交通部於2017年間對臥軌的世新大學社會發展研究所教授黃德北等10人，各依違反鐵路法裁罰6000元。10人不服提告抗罰，台北地院判勝訴，案經上訴，台北高等行政法院廢棄發回更審。圖／本報資料照
2013年全國關廠工人連線臥軌案，交通部於2017年間對臥軌的世新大學社會發展研究所教授黃德北等10人，各依違反鐵路法裁罰6000元。10人不服提告抗罰，台北地院行政庭判勝訴，案經上訴，台北高等行政法院認為原判決理由不備，日前廢棄發回更審。

聯福製衣、東菱電子、福昌紡織等多間大廠於90年代陸續倒閉，工人申請「關廠歇業失業勞工促進就業貸款」，由行政院勞工委員會（現改為勞動部）代償。2012年6間，勞委會要向工人求償本金、利息及罰款，引發勞團激烈抗爭。

2013年2月5日，關廠工人在台北車站舉行陳抗活動，震驚社會。鐵路警察局將臥軌的黃德北、桃園市產業總工會前後任秘書長姚光祖、林佳瑋等10人移送法辦，台北地檢署於2015年3月間給予不起訴處分；鐵路警察局依違反鐵路法規定，函請交通部裁處。

2017年9月26日，交通部以10人從台鐵台北車站跳下月台佔據軌道，阻礙列車進站，違反鐵路法規定，各別裁處罰鍰6000元。黃德北等10人不服提告，主張協助關廠工人利用軌道喚醒民眾對於過去抗爭的記憶。

以軌道作為言論表達工具，為表達其言論內容的一部，具有象徵性言論性質，但並非直接以跳軌、臥軌為手段，而是因員警逮捕毛振飛，始造成群眾跳軌、臥軌，是在和平範圍內表達訴求及臨時、緊急性集會。

其權利行使未逾越憲法及人權法保障範圍，得拒絕包含原處分在內的國家不當干預。去年9月27日，法官吳佳樺認定交通部未審酌10人行為所具有的象徵性言論價值，即裁處最高額罰鍰，有裁量怠惰情事，撤銷原處分。

案經交通部上訴，二審認定10人行為，就算具有象徵性言論價值，但實質上已逾越言論自由應保障範疇，原處分裁罰並無違反比例原則，且一審有判決理由不備的違誤，故廢棄原判決，發回更審。

臥軌 警察

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