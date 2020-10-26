影／檢舉達人被判刑理由出爐 法官：濫訟浪費司法資源

台南市檢舉達人蘇女被控涉嫌妨害公務等案，台南地院今天依妨害公務等罪判處她徒刑8月，得易科罰。台南地院刑庭副發言人林臻嫻說，法官判決理由，主因蘇女公然對製作筆錄員警或執行公務人員，出言侮辱，或以瀆職相脅，目無法紀，對國家公權力侵害嚴峻，浪費司法資源，依法量刑。

林臻嫻表示，蘇女明知台南市衛生局公務員，健保署南區業務組股長、科員等，及安中、東門、復興、民權、華平等派出所員警，都是依法執行公務之人，僅因不願配合，即分別以言語侮辱，貶抑其等人格及社會評價。

林臻嫻說，蘇女還以要申訴公務員或員警瀆職相脅，造成執行公務妨害非輕，使原已忙於防疫業務健保署及衛生局等業務承辦人員恐慌，業務停擺，影響公眾權益。

法官認為，蘇女蔑視體制，不得輕縱，否則是鼓勵模仿跟進，導致公權力及法秩序終將瓦解，考量其犯後態度、智識程度，及經濟家庭生活狀況等一切情狀量刑。