快訊

送走小鬼後忍痛復工！峮峮 「暴瘦一大圈」惹人心疼

中職／高國輝25轟帶回東山再起獎 史上第二人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／檢舉達人被判刑理由出爐 法官：濫訟浪費司法資源

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市檢舉達人蘇女被控涉嫌妨害公務等案，台南地院今天依妨害公務等罪判處她徒刑8月，得易科罰。台南地院刑庭副發言人林臻嫻說，法官判決理由，主因蘇女公然對製作筆錄員警或執行公務人員，出言侮辱，或以瀆職相脅，目無法紀，對國家公權力侵害嚴峻，浪費司法資源，依法量刑。

林臻嫻表示，蘇女明知台南市衛生局公務員，健保署南區業務組股長、科員等，及安中、東門、復興、民權、華平等派出所員警，都是依法執行公務之人，僅因不願配合，即分別以言語侮辱，貶抑其等人格及社會評價。

林臻嫻說，蘇女還以要申訴公務員或員警瀆職相脅，造成執行公務妨害非輕，使原已忙於防疫業務健保署及衛生局等業務承辦人員恐慌，業務停擺，影響公眾權益。

法官認為，蘇女蔑視體制，不得輕縱，否則是鼓勵模仿跟進，導致公權力及法秩序終將瓦解，考量其犯後態度、智識程度，及經濟家庭生活狀況等一切情狀量刑。

據了解，蘇女誇張的行徑常見諸媒體報導，曾因租房問題被房東請來警員趕出租屋處，流落街頭，一度常到台南國定古蹟大天后宮歇息，搞得廟方不勝其擾，最後貼出公告禁止她入廟，連臉書社群都有專門為她而設的專頁，讓網友知道及追蹤她的最新動向。

台南地院刑庭副發言人林臻嫻，說明法院判處蘇女被控妨害公務案的理由。記者黃宣翰／攝影
台南地院刑庭副發言人林臻嫻，說明法院判處蘇女被控妨害公務案的理由。記者黃宣翰／攝影

衛生局 妨害公務 健保

延伸閱讀

台南檢舉達人蘇女被控妨害公務 地院今判她8月刑

新北罰單半年罰10億 侯友宜：檢舉達人太多

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

私有車位也被檢舉 阿善哥：我痛苦更深

相關新聞

華山分屍案凶嫌二審逃死 最高法院今撤銷發回更審！

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再將屍體肢解13塊、裝7袋棄屍荒野，還割下乳頭、陰道做標本。一審依強制性交故意殺人、...

影／檢舉達人被判刑理由出爐 法官：濫訟浪費司法資源

台南市檢舉達人蘇女被控涉嫌妨害公務等案，台南地院今天依妨害公務等罪判處她徒刑8月，得易科罰。台南地院刑庭副發言人林臻嫻說...

「台灣殺人不判死刑」 夫拿打火機朝妻潑汽油判緩刑

黃姓男子與妻子爭吵，傳裝汽油的寶特瓶照片給妻子恫稱「台灣殺人不犯死刑」，真的持汽油朝妻子胸口潑灑，揚言同歸於盡，被訴恐嚇...

關廠工人案10人臥軌抗爭挨罰6千 一審勝訴二審發回更審

2013年全國關廠工人連線臥軌案，交通部於2017年間對臥軌的世新大學社會發展研究所教授黃德北等10人，各依違反鐵路法裁...

養71隻貓沒絕育挨罰155萬 法院： 動保所裁罰算法有誤

基隆一名非特定寵物業者的陳姓男子，去年於住處飼養71隻未絕育的貓，遭動保所沒入25隻並限期絕育，屆期只完成15隻公貓，剩...

影／文創董座找高嘉瑜欲自焚 驚險拉扯畫面曝光

擔任某文創公司董事長的楊姓男子，今天上午11點多赴民進黨立委高嘉瑜位於台北市內湖區的服務處，在外淋汽油欲自焚，被服務處人...

養女56年前改姓嫁人 法官仍判可分產：收養關係仍存續　

呂姓婦人80年前經葉姓人家收養，1952年時她和呂姓丈夫結婚，後來她撤去「葉」姓、改為夫姓，葉的兒子提確認父親與呂婦間收...

台南檢舉達人蘇女被控妨害公務 地院今判她8月刑

台南檢舉達人蘇姓女子，被控涉嫌濫訴警員瀆職等6案，新冠肺炎期間更鬧進健保署南區業務組，南檢依妨害公務等罪嫌起訴，台南地院...

搥頭15下釀1歲童亡 保母承認自己小孩不會這樣打

高雄徐姓保母去年4月間認為1歲多的羅姓男童不理會她叫喚，涉連打臉5下，再把男童壓她膝蓋上出拳猛搥頭約10次，時隔8小時發...

男赴高嘉瑜服務處陳情欲自焚 送醫觀察中

兩名民眾因經商失利且貸款求助無門，今天上午11時許到民進黨立委高嘉瑜服務處洽談紓困，其中一男在外等候時情緒激動竟自潑汽油...

隱匿財報開庭 林郭文艷不認罪：信任專業卻被扯進去

大同集團旗下中華映管投資中國華映科技有19項承諾未於財報揭露，現任董事長林郭文艷、服刑中的前董事長林蔚山等被依違反證交法...

仲介買賣土地 彰化議員被控誆騙違約金

彰化縣議員柯振杯2016年遊說李姓男子購買彰化縣4筆五千萬元土地，後因李妻說李男有躁鬱症，雖李男已委託柯振杯與地主簽下購...

熱門新聞

父親疑不滿兒子付不出妻子看護費 放火燒兒子遊覽車

影／南投4歲女童受虐餵毒致死 檢起訴3惡嫌求處無期刑

疑久病厭世 台南母親持菜刀砍死女兒自戕送醫

臉書直播控虐童餵餿水 中警帶兩男釐清案情

找高嘉瑜談紓困淋汽油欲自焚 文創公司董座被送醫

影／文創董座找高嘉瑜欲自焚 驚險拉扯畫面曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。